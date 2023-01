Ο «κρυφός» έρωτας της πριγκίπισσας Λεονόρ με παίκτη της Μπαρτσελόνα

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της πριγκίπισσας Λεονόρ και του Γκάβι

Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας και της βασίλισσας Λετίσια, πριγκίπισσα Λεονόρ, φαίνεται ότι ζει τον έρωτά της με το νεαρό αστέρι της Μπαρτσελόνα, Γκάβι.

Η πριγκίπισσα Λεονόρ με τον πατέρα της, βασιλιά Φελίπε, σε ομιλία το 2021 /Φωτογραφία AP Images/Manu Fernandez

Δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο θέλουν τη νεαρή, πανέμορφη πριγκίπισσα πολύ ερωτευμένη με το νεαρό αστέρι της Μπαρτσελόνα Γκάβι, λέγοντας μάλιστα πως η 17χρονη πριγκίπισσα διατηρεί κι έναν φάκελο με φωτογραφίες του Ισπανού μέσου των Καταλανών.

Οι φήμες γι' αυτόν τον πλατωνικό έρωτα αυξήθηκαν περισσότερο, όταν η φανέλα που έδωσε ο Γκάβι στον Βασιλιά Φίλιππο ήταν μικρότερη από το νούμερό του. Οι Ισπανοί δεν αποκλείουν η φανέλα του να προοριζόταν για την πριγκίπισσα Λεονόρ.

👀🚨| Gavi may face retirement from his professional football career if he marries Spain Princess Leonor. pic.twitter.com/anXOu444QD