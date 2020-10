Ελένη Μενεγάκη: Η νέα βόλτα στην Κηφισιά και το shopping

Βόλτα στην Κηφισια και στάση στο κατάστημα ACCESS ! Δεν ήξερα τι να μας διαλέξω ! Αν σας αρέσει όπως κι εμενα το φορεμα και το παλτό κάντε like και follow @accessfashiongr και 2 από εσάς θα διαλέξετε τι από τα δυο θέλετε για δώρο ! Καλή επιτυχία και σας αγαπωωωωω❤️ #eleni

A post shared by @ elenimenegaki on Oct 20, 2020 at 9:07am PDT