Πιο κοντά η επιστήμη στην ανακάλυψη αντισυλληπτικού χαπιού για άνδρες

Για δεκαετίες το κεφάλαιο «αντισύλληψη» ήταν αποκλειστικό προνόμιο, αλλά και «βάρος» των γυναικών. Η επιστήμη, όμως, βρίσκεται κοντά σε μία νέα ανακάλυψη που θα αφορά και στα δύο φύλα, η οποία θα ανατρέψει τα δεδομένα! Ο λόγος για την παραγωγή ενός αντισυλληπτικού χαπιού για άνδρες, η οποία θα προσφέρει μία εναλλακτική λύση στα ζευγάρια που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

«Το αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες, το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη δεκαετία, έχει σχέση με τον μεταβολισμό της βιταμίνης Α» / Φωτογραφία: Unsplash.com

Όπως εξήγησε ο ανδρολόγος, κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «Το αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες, το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη δεκαετία, έχει σχέση με τον μεταβολισμό της βιταμίνης Α». Και συνέχισε λέγοντας ότι όποιος άνδρας πάρει το συγκεκριμένο χάπι αντισύλληψης θα σταματά τη γονιμότητά του για δύο εβδομάδες, ενώ όταν διακόψει τη χρήση του για έναν μήνα, θα είναι σε θέση να τεκνοποιήσει έπειτα από 6 εβδομάδες.

Έως σήμερα, οι μόνες μέθοδοι ενάντια στην τεκνοποίηση που είχαν οι άνδρες ήταν η χρήση προφυλακτικού, η λήψη ανδρογόνων (η τεστοστερόνη σταματά την παραγωγή σπέρματος) ή η βασεκτομή (η χειρουργική επέμβαση για στείρωση των ανδρών ή για μόνιμη αντισύλληψη).

Το νέο πειραματικό μη ορμονικό σκεύασμα, με την κωδική ονομασία YCT-529, θα προσφέρει λύση σε ζευγάρια που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πώς λειτουργεί το νέο αντισυλληπτικό χάπι για άνδρες

Τώρα, όμως, αυτό το νέο πειραματικό μη ορμονικό σκεύασμα, με την κωδική ονομασία YCT-529, θα προσφέρει λύση σε ζευγάρια που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Το εν λόγω χάπι, λειτουργεί στοχεύοντας σε έναν υποδοχέα της βιταμίνης Α, ο οποίος είναι απαραίτητος για την παραγωγή σπέρματος. Χωρίς να επηρεάζει τα επίπεδα τεστοστερόνης ή τη σεξουαλική λειτουργία, το φάρμακο εμποδίζει τη δημιουργία σπερματοζωαρίων - με ποσοστά επιτυχίας που άγγιξαν το 99% στις προκλινικές δοκιμές σε ζώα.

Και το πιο σημαντικό; Οι παρενέργειες ήταν σχεδόν μηδαμινές, ενώ δεν υπήρξαν ορμονικές διαταραχές, ούτε αλλαγές στη διάθεση, ούτε επιπτώσεις στη λίμπιντο. Στην πρώτη φάση της μελέτης συμμετείχαν 16 άνδρες, οι οποίοι έχουν κάνει βασεκτομή και τα αποτελέσματα έδειξαν πως το YCT-529 είναι ανεκτό και ασφαλές.

Τώρα οι επιστήμονες θέλουν να εξετάσουν τη μακροχρόνια χρήση του φαρμάκου και εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, οι ειδικοί αισιοδοξούν ότι το χάπι θα μπορούσε να διατεθεί εμπορικά πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Η ανάγκη για ανδρική αντισύλληψη είναι υπαρκτή και διαρκώς αυξανόμενη. Όπως δήλωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας παταγωγής του συγκεκριμένου χαπιού: «Τα προφυλακτικά είναι μια τεχνολογία του 19ου αιώνα. Η καινοτομία στον τομέα της ανδρικής αντισύλληψης άργησε χαρακτηριστικά. Τώρα, όμως, η στιγμή της αλλαγής πλησιάζει».