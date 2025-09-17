Πρεσβυωπία: Ξεχάστε τα γυαλιά - Νέα επαναστατική θεραπεία με κολλύριο

Η πρεσβυωπία είναι αναπόφευκτη μετά την ηλικία των 45, ενώ επηρεάζει εκατοντάδες άτομα σε όλο τον κόσμο. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η δυσκολία εστίασης σε κοντινά αντικείμενα, η οποία επιδεινώνεται σταδιακά. Οι οφθαλμίατροι έως τώρα συνιστούσαν γυαλιά ή φακούς επαφής για την αντιμετώπισή της.

Πρόσφατα, όμως, στο εξωτερικό δοκιμάζεται με μεγάλη επιτυχία μία νέα θεραπεία κατά της πρεσβυωπίας με κολλύριο, η οποία υπόσχεται να ανακουφίσει τους πρεσβύωπες.

Η πρεσβυωπία είναι αναπόφευκτη μετά τα 45, ενώ επηρεάζει εκατοντάδες άτομα σε όλο τον κόσμο, τα οποία δυσκολεύονται να εστιάσουν σε κοντινά αντικείμενα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Πρεσβυωπία: Θεραπευτική προσέγγιση με κολλύριο

Aσθενείς που χρησιμοποίησαν τo συγκεκριμένο φάρμακο σε μορφή κολλύριου, είχαν την ικανότητα να διαβάσουν περισσότερες γραμμές στους πίνακες οπτικής εξέτασης, σύμφωνα με έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο 43ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικών Χειρουργών (ESCRS) στην Κοπεγχάγης. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί υγείας, τα αποτελέσματα των οφθαλμικών σταγόνων μπορούν να διαρκέσουν έως και δύο χρόνια.

Η δοσολογία εξαρτάται από τα ποσοστά πρεσβυωπίας του κάθε ατόμου και προσαρμόζεται εξατομικευμένα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Επιπρόσθετα, όσοι βρίσκονται σε αρχικά στάδια ωφελούνται περισσότερο από χαμηλότερες συγκεντρώσεις, ενώ οι πιο προχωρημένες περιπτώσεις χρειάζονται ισχυρότερη δόση.

Όπως δήλωσε στον «Ε.Τ.» ο χειρουργός-οφθαλμίατρος Ιωάννης Δατσέρης: «Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα. Μιλάμε για ένα κολλύριο που μπορεί να αντικαταστήσει τα γυαλιά πρεσβυωπίας για χρόνια, χωρίς να επιβαρύνει τον ασθενή με σοβαρές παρενέργειες».

Στη μελέτη, η οποία διήρκησε 2 χρόνια και συμμετείχαν 766 άτομα, οι ασθενείς δοκίμασαν ένα συνδυαστικό σκεύασμα με πιλοκαρπίνη και δικλοφενάκη, το οποίο χορηγούταν δύο φορές την ημέρα, με δυνατότητα και τρίτης δόσης, αν υπήρχε ανάγκη.

Στο εξωτερικό δοκιμάζεται με μεγάλη επιτυχία μία νέα θεραπεία κατά της πρεσβυωπίας με κολλύριο, η οποία υπόσχεται να ανακουφίσει τους πρεσβύωπες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η πιλοκαρπίνη συμβάλλει στην καλύτερη εστίαση του ματιού σε κοντινά αντικείμενα, ενώ η δικλοφενάκη μειώνει τις ενοχλήσεις που μπορεί να προκαλεί η χρήση της.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν εντυπωσιακά:

Στην ομάδα που έλαβε το διάλυμα με 1% πιλοκαρπίνη, το 99% των συμμετεχόντων ανέκτησε σχεδόν τέλεια κοντινή όραση.

Ακόμη και στους 12 μήνες, το 83% συνέχιζε να έχει βελτίωση.

Η αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε σε βάθος διετίας, με μέση διάρκεια δράσης τις 434 ημέρες.

Αξίζει να αναφέρουμε, επίσης, ότι κατά τη χορήγηση του συγκεκριμένου κολλύριου δεν καταγράφηκαν σοβαρές παρενέργειες (μόνο ήπια συμπτώματα, όπως παροδική θαμπάδα ή ελαφρύς πονοκέφαλος), οι οποίες δεν ανάγκασαν κανένα συμμετέχοντα στη μελέτη να διακόψει τη θεραπεία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η δρ Τζιοβάνα Μπενότσι, επικεφαλής του Κέντρου Προηγμένης Ερευνας για την Πρεσβυωπία στο Μπουένος Αϊρες: «Το πιο σημαντικό μας εύρημα έδειξε ταχεία και διαρκή βελτίωση της κοντινής όρασης και στις τρεις συγκεντρώσεις. Μία ώρα μετά την πρώτη χορήγηση, οι ασθενείς είχαν μέση βελτίωση 3,45 γραμμών στον πίνακα Jaeger».

Ενώ ο κ. Δατσέρης σχολίασε ότι: «Η σημασία της θεραπείας δεν είναι μόνο πρακτική, αλλά και ψυχολογική. Για πολλούς ανθρώπους, το να μη χρειάζεται να φορούν γυαλιά για κάθε μικρή δραστηριότητα της καθημερινότητας, ισοδυναμεί με πραγματική βελτίωση της ποιότητας ζωής».