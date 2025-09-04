Τα τζελ νυχιών που απαγορεύει η Ε.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου

Η χημική ουσία TPO συνδέεται με προβλήματα γονιμότητας, σύμφωνα με έρευνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Σεπτεμβρίου
04.09.25 , 23:38 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Με Κλοπή Καλωδίων Τηλεδιοίκησης
04.09.25 , 23:36 Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει
04.09.25 , 23:34 Μαφία Κρήτης: Πουλούσαν Ναρκωτικά Σε Τουρίστες Στα Κλαμπ
04.09.25 , 23:28 Νέος Κόσμος: «Η γυναίκα ήταν άρρωστη» - Tι εξετάζουν για το νεκρό ζευγάρι
04.09.25 , 22:51 Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
04.09.25 , 22:15 Το Breakfast@Star κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 08.45!
04.09.25 , 22:11 Κλήρωση Tζόκερ 4/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.09.25 , 22:10 Eυρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα και για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου!
04.09.25 , 22:01 Κιάτο: Θρήνος για την 25χρονη Μαργαρίτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο
04.09.25 , 21:47 Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
04.09.25 , 21:35 Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
04.09.25 , 21:16 Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
04.09.25 , 21:16 Pirelli: Η Μόντσα είναι μοναδική
04.09.25 , 20:43 Πατήσια: Aυτή είναι η 34χρονη Ειρήνη που πέθανε μετά τη γέννα στο σπίτι της
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν στην «Ταράτσα του Φοίβου»
Απόστολος Γκλέτσος: Τα φιλιά με την «πρώην» σύντροφό του στη Μύκονο
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Αθηνά Οικονομάκου: Διακοπές στην Πάργα με τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Βίκυ Καγιά: Στην «πρωτεύουσα της σαμπάνιας» με τσάντα Chanel
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σε baby shower με τους γιους της
Περισσότερα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Η ΕΕ απαγορεύει από 1η Σεπτεμβρίου το τζελ νυχιών για λόγους υγείας / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για λόγους υγείας αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει από 1η Σεπτεμβρίου 2025 τη χρήση τζελ νυχιών, τα οποία περιέχουν τη χημική ουσία ΤΡΟ (Ttrimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

Ψυχολόγος αποκαλύπτει τα σημάδια αυτισμού σε ενήλικες

Αυτό σημαίνει, ότι όσα προϊόντα νυχιών περιέχουν ΤΡΟ σταματούν να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Τα τζελ νυχιών που απαγορεύει η Ε.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου

Για λόγους υγείας αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει από 1η Σεπτεμβρίου 2025 τη χρήση τζελ νυχιών, τα οποία περιέχουν τη χημική ουσία ΤΡΟ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σπό την άλλη, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι τα προϊόντα με ΤΡΟ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και να πωλούνται έως και το τέλος του 2026, όπου και θα επέλθει η ίδια απαγόρευση και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι είναι το ΤΡΟ - Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί υγείας;

Το TPO είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στα τζελ νυχιών, η οποία κάνει το βερνίκι να στεγνώνει πιο γρήγορα και τα νύχια να παίρνουν μία γυαλιστερή λάμψη.

Παρόλα αυτά, έπειτα από έρευνες που συσχέτισαν τη συγκεκριμένη χημική ουσία με μακροπρόθεσμα προβλήματα γονιμότητας σε ζώα, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν την απόφαση για προληπτικούς λόγους να ταξινομήσουν το ΤΡΟ ως CMR (δηλαδή, ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τα τζελ νυχιών που απαγορεύει η Ε.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου

Το TPO είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στα τζελ νυχιών η οποία κάνει το βερνίκι να στεγνώνει πιο γρήγορα και τα νύχια να παίρνουν μία γυαλιστερή λάμψη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Festival με αφορμή τον παγκόσμιο μήνα Alzheimer - Πρόληψη, θεραπείες, ΑΙ

Εάν και δεν έχει αποδειχθεί ακόμα από τους επιστήμονες ότι η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας, καθώς και υγείας στον άνθρωπο, οι επιστήμονες αποφάσισαν να το απαγορεύσουν προληπτικά. 

Όσον αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα σχετικά προϊόντα τζελ με ΤΡΟ συνεχίζουν να επιτρέπονται σε χρήση και πώληση όπως πριν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΛ ΝΥΧΙΩΝ
 |
ΥΓΕΙΑ
 |
TΡΟ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top