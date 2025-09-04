Τα τζελ νυχιών που απαγορεύει η Ε.Ε. από την 1η Σεπτεμβρίου

Για λόγους υγείας αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαγορεύσει από 1η Σεπτεμβρίου 2025 τη χρήση τζελ νυχιών, τα οποία περιέχουν τη χημική ουσία ΤΡΟ (Ttrimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide).

Αυτό σημαίνει, ότι όσα προϊόντα νυχιών περιέχουν ΤΡΟ σταματούν να πωλούνται και να χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Φωτογραφία: Unsplash.com

Σπό την άλλη, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι τα προϊόντα με ΤΡΟ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και να πωλούνται έως και το τέλος του 2026, όπου και θα επέλθει η ίδια απαγόρευση και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι είναι το ΤΡΟ - Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί υγείας;

Το TPO είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται στα τζελ νυχιών, η οποία κάνει το βερνίκι να στεγνώνει πιο γρήγορα και τα νύχια να παίρνουν μία γυαλιστερή λάμψη.

Παρόλα αυτά, έπειτα από έρευνες που συσχέτισαν τη συγκεκριμένη χημική ουσία με μακροπρόθεσμα προβλήματα γονιμότητας σε ζώα, οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν την απόφαση για προληπτικούς λόγους να ταξινομήσουν το ΤΡΟ ως CMR (δηλαδή, ως καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, τοξικό για την αναπαραγωγή) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Φωτογραφία: Unsplash.com

Εάν και δεν έχει αποδειχθεί ακόμα από τους επιστήμονες ότι η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας, καθώς και υγείας στον άνθρωπο, οι επιστήμονες αποφάσισαν να το απαγορεύσουν προληπτικά.

Όσον αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα σχετικά προϊόντα τζελ με ΤΡΟ συνεχίζουν να επιτρέπονται σε χρήση και πώληση όπως πριν.