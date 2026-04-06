Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
Περισσότερα

VIDEOS

Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευτυχίου. Επίσης, σήμερα, εορτάζεται η Μεγάλη Δευτέρα.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, η μνήμη του οποίου τιμάται από μεν τη Δυτική Εκκλησία στις 5 Απριλίου και από δε την Ορθόδοξη στις 6 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ευτύχιος και Ευτυχία.

Ο Ευτύχιος γεννήθηκε το 512 στο χωριό Θεία Κώμη της Φρυγίας κι έζησε επί των αυτοκρατόρων Ιουστινιανού Α’ (527-565), Ιουστίνου Β’ (565 -578) και Τιβερίου (578-582). Από πολύ νωρίς ο θείος του, ο πρεσβύτερος Ησύχιος, τον γαλούχησε στο νάματα της ορθόδοξης πίστης και στη θεολογία. Αργότερα εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στο μοναστήρι της Αμάσειας.

Κατά την παραμονή του στη Βασιλεύουσα εντυπωσίασε με τη συγκροτημένη προσωπικότητά του, το ήθος και τις σπάνιες αρετές του τον Πατριάρχη Μηνά και απέκτησε την εύνοια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α’, ο οποίος τον βοήθησε να ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο μετά την εκδημία του Μηνά (552).

Από τη νέα του θέση, ο Ευτύχιος ξεδίπλωσε όλα του τα πνευματικά και διοικητικά χαρίσματα, αλλά και την εμμονή του στις ορθόδοξες αλήθειες. Γι’ αυτό και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ιουστινιανό, όταν ο αυτοκράτορας παρασύρθηκε από την αίρεση των αφθαρτοδοκητών. Για τη στάση του αυτή καθαιρέθηκε και εξορίστηκε για δώδεκα χρόνια.

Επανήλθε στο θρόνο το 577 επί αυτοκράτορος Ιουστίνου Β’ και κοιμήθηκε ειρηνικά το 582.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ευτύχιος, Ευτύχης *
  • Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη+
  • Πάγκαλος

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:02 και θα δύσει στις 19:52. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 50 λεπτά.

Σελήνη 18.7 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικής Δραστηριότητας (World Day for Physical Activity) καθιερώθηκε το 2002 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Απριλίου.

Η ιδέα για την καθιέρωσή της προήλθε από τη Βραζιλία και υποστηρίχτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύντομα απέκτησε διεθνή χαρακτήρα, μέσω του οργανισμού Agita Mundo – World Physical Activity Network, μιας ομάδας κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, που προωθούν τη διάδοση ενός πιο δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής με την άσκηση κάποιας φυσικής δραστηριότητας καθημερινά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top