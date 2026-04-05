Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!

Ποια λέξη μπέρδεψε την παίκτρια;

  • Στο επεισόδιο του Lingo, η Σταυρούλα έκανε λάθος στην απάντησή της, προσπαθώντας να μαντέψει λέξη με γράμμα λάμδα.
  • Ο Αλέξανδρος δήλωσε 'Λιμάνι', αλλά η σωστή λέξη ήταν 'Λαιμός'.
  • Η Σταυρούλα, υπό πίεση, μάντεψε 'Λίμνη', προκαλώντας γέλιο στον παρουσιαστή Νίκο Μουτσινά.
  • Η λάθος απάντηση της Σταυρούλας κόστισε 600 ευρώ στο παιχνίδι.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς σχολίασε την κατάσταση με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Ένα από τα πιο αξέχαστα επεισόδια του Lingo με Νίκο Μουτσινά έφερε στο προσκήνιο όλα όσα αγαπάμε στο παιχνίδι: αγωνία, λάθη που προκαλούν γέλιο και φυσικά, την αδρεναλίνη του χρόνου που κυλάει αδυσώπητα.

Ο Αλέξανδρος, ξεκινώντας τον γύρο με το γράμμα λάμδα, δήλωσε με αποφασιστικότητα: «Λιμάνι». Το ποσό των 600 ευρώ μπήκε στο παιχνίδι και η αγωνία ανέβηκε αμέσως. Ο παρουσιαστής σχολίασε με χαμόγελο: «Το γιώτα, το μι, το άλφα… κάπου υπάρχουν», αφήνοντας μια υποψία ότι η σωστή λέξη δεν ήταν αυτή.

Η Σταυρούλα, από την άλλη, μπήκε σε μια κατάσταση έντονης πίεσης. Προσπάθησε να μαντέψει λέξεις με βάση τα στοιχεία που είχε: «Λίμνη. Ε… λάμδα, γιώτα μι, είναι με πέντε γράμματα», είπε προσπαθώντας να συνδυάσει τα γράμματα σωστά. Ο Νίκος Μουτσινάς, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει: « Πω ρε παιδί... Λίμνης τουλάχιστον, να μην το έχανες. Πω, πω τι συνέβη ρε παιδιά. Για να δούμε ποια είναι αυτή η λέξη».

Η Σταυρούλα, εμφανώς αγχωμένη, παραδέχθηκε: «Όχι, έχω αγχωθεί λιγάκι…» και ο Νίκος Μουτσινάς της απάντησε: «Ναι το, το είδαμε, το είδαμε, το καταλάβαμε. Για να δούμε ποια είναι αυτή η λέξη παιδιά με το λάμδα. Λαιμός. Εν τω μεταξύ, είδα εγώ τα κίτρινα, λέω, "Α, να, μήπως τα βάλει σε μία σειρά". Λαιμός ήταν η λέξη. 600 ευρώ κάνανε ταξίδι. Ε, μισό λεπτό να αποχαιρετήσω και έρχομαι στο συναίσθημα της χαράς».


