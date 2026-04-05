Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε

Ξεκινούν αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση Fuel Pass 2026 στη βενζίνη, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Fuel Pass: Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση

Η διαδικασία για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι απλή:

Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet, και θα εμφανιστούν τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ σας.

Στη συνέχεια επιλέγετε το όχημα για το οποίο επιθυμείτε την ενίσχυση.

Επιβεβαιώνετε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας

Επιλέγετε με ποιον τρόπο θα λάβετε την ενίσχυση: Είτε με έκδοση ψηφιακής κάρτας (που συνεπάγεται μεγαλύτερο ποσό επιδότησης), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Fuel Pass: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 50 ευρώ ενίσχυση με έκδοση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 50 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ιδιοκτήτες μηχανής στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 30 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 30 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Fuel Pass: Τα SOS της διαδικασίας - Τι πρέπει να προσέξετε

Για να είναι κάποιος δικαιούχος της επιδότησης, πρέπει να είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή να διαθέτει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) για το όχημα. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, ενώ κάθε άτομο δικαιούται να δηλώσει ένα όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.