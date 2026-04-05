Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Aπριλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αργυρής νεομάρτυρος. Σήμερα γιορτάζεται η Κυριακή των Βαίων.

Η Αγία Νεομάρτυς Αργυρή εγεννήθηκε στην Προύσα το έτος 1688 μ.Χ. Ήταν ωραία στην όψη και φοβούμενη τον Θεό. Ενώ ήταν ακόμη νεόνυμφη αγαπήθηκε από κάποιο Τούρκο, ο οποίος μη δυνάμενος να την φέρει κοντά του, εψευδομαρτύρησε εναντίον της ότι ήθελε να ασπασθεί τη μουσουλμανική θρησκεία. Ο κριτής της Προύσας εφυλάκισε αμέσως την Αγία.

Ο Χριστιανός σύζυγος της Αγίας, μετά από ενέργειές του, επέτυχε να γίνει η δίκη στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά κι εκεί, αφού ήλθε ο Τούρκος, εψευδομαρτύρησε και πάλι κατ' αυτής. Η Αγία στην απολογία της ομολόγησε με πνευματική ανδρεία και παρρησία την πίστη της στον Χριστό. Έτσι κατά διαταγή του κριτού ερίχθηκε στην φυλακή του Χάσκιοϊ, όπου μετά από πολυχρόνια δεινά και βασανιστήρια, παρέδωκε το πνεύμα της στον Κύριο το έτος 1721 μ.Χ.

Η Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας Αργυρής στις 30 Απριλίου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα

  • Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα
  • Βάιος
  • Βάια, Βάγια, Βαία
  • Δάφνης
  • Δάφνη

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:04 και θα δύσει στις 19:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 17.8 ημερών

