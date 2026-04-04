Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη σύλληψη

«Σίγουρα έχετε πολλές απορίες…»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή μετά τη σύλληψή της για μήνυση σχετική με υπόθεση revenge porn.
  • Προσήλθε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου για τις διαδικασίες κράτησής της.
  • Δημοσίευσε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά το περιστατικό, δείχνοντας ότι προσπαθεί να ηρεμήσει.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης υποσχέθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες όταν ηρεμήσει.
  • Η Ιωάννα παραμένει προσηλωμένη στην επικοινωνία με το κοινό της παρά τις νομικές περιπέτειες.

Η Ιωάννα Τούνη λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε ένας από τους καταδικασθέντες στην υπόθεση του revenge porn.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση, με την influencer να προσέρχεται μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου, όπου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κράτησής της, πριν μεταφερθεί σε άλλο τμήμα για τυπικούς λόγους.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση και δημοσίευσε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά το περιστατικό.

Στο βίντεο που κοινοποίησε, η influencer φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές με την παρέα της σε εστιατόριο, προσπαθώντας να ηρεμήσει μετά τις ταραχώδεις ώρες. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Σίγουρα έχετε πολλές απορίες… Να φάμε πρώτα με την παρέα και μόλις χαλαρώσω σπίτι μιλάμε», υποσχόμενη ότι θα μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται να δώσει μια πιο ανθρώπινη διάσταση στην κατάσταση, δείχνοντας ότι παρά τις νομικές περιπέτειες και την ένταση της σύλληψης, η Ιωάννα Τούνη παραμένει προσγειωμένη και προσανατολισμένη στο να αντιμετωπίσει τα γεγονότα με ψυχραιμία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την επικοινωνία με το κοινό της

