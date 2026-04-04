Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη σύλληψη

Η Ιωάννα Τούνη λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αφέθηκε ελεύθερη με εισαγγελική εντολή, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε ένας από τους καταδικασθέντες στην υπόθεση του revenge porn.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση, με την influencer να προσέρχεται μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου, όπου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες κράτησής της, πριν μεταφερθεί σε άλλο τμήμα για τυπικούς λόγους.

Λίγο αργότερα, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση και δημοσίευσε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά το περιστατικό.

Ελεύθερη με εισαγγελική εντολή η Ιωάννα Τούνη

Στο βίντεο που κοινοποίησε, η influencer φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές με την παρέα της σε εστιατόριο, προσπαθώντας να ηρεμήσει μετά τις ταραχώδεις ώρες. Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε: «Σίγουρα έχετε πολλές απορίες… Να φάμε πρώτα με την παρέα και μόλις χαλαρώσω σπίτι μιλάμε», υποσχόμενη ότι θα μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα.

Η ανάρτηση αυτή έρχεται να δώσει μια πιο ανθρώπινη διάσταση στην κατάσταση, δείχνοντας ότι παρά τις νομικές περιπέτειες και την ένταση της σύλληψης, η Ιωάννα Τούνη παραμένει προσγειωμένη και προσανατολισμένη στο να αντιμετωπίσει τα γεγονότα με ψυχραιμία, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την επικοινωνία με το κοινό της