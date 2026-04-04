Airport chic: Το στυλ των διακοπών ξεκινά από το αεροδρόμιο

Οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζουν και το μυαλό μας έχει ήδη αρχίσει να ταξιδεύει: Εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, νησιωτικές αποδράσεις και αυτή η γλυκιά αίσθηση της προσμονής του ταξιδιού πριν καν ξεκινήσει. Και κάπου ανάμεσα στις ιδέες για προορισμούς και τα πλάνα για εξερευνήσεις, υπάρχει πάντα ένα styling detail που για μένα δίνει τον τόνο όλης της εμπειρίας. Κι αυτό δεν είναι άλλο από το airport look.

Κάθε φορά που οργανώνω μια απόδραση, συνειδητοποιώ ότι το outfit του αεροδρομίου είναι το πρώτο fashion statement του ταξιδιού. Είναι η στιγμή που θέλω να νιώθω άνετα αλλά και elegant χωρίς να καταφεύγω στην αναμενόμενη λύση της αθλητικής φόρμας.

Τα αξεσουάρ είναι εξίσου σημαντικά για να ολοκληρώσουν το airport style.

Η πιο δυνατή βάση παραμένει ένα καλό straight ή relaxed τζιν παντελόνι με ένα all-time-classic λευκό T-shirt ή soft tank top, συνδυασμένο με ένα oversized μπλέηζερ ή ένα boxy jacket που λειτουργεί τέλεια τόσο για το αεροδρόμιο όσο και μέσα στο αεροπλάνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η θερμοκρασία μέσα στο αεροπλάνο είναι πάντα απρόβλετπη.

Εναλλακτικά μια loose ολόσωμη φόρμα, μια καμπαρντίνα ή ένα δομημένο total black look μπορούν να δημιουργήσουν ένα άνετο, fashion forward σύνολο που θυμίζει μερικές από τις πιο εμβληματικές airport εμφανίσεις των supermodels των ’90s.

Συντάκτης: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

