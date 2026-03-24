Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Αρτέμονος επισκόπου Σελευκείας της Πισιδίας. Επίσης, γιορτάζουμε τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Ο Άγιος Αρτέμων, επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας, είναι ορθόδοξος άγιος που τιμάται στις 24 Μαρτίου. Χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Παύλο ως ο πρώτος επίσκοπος της πόλης, διακρινόμενος για τη φιλανθρωπία και το κήρυγμά του, ενώ κοιμήθηκε ειρηνικά με βαθύ γήρας, όντας πρότυπο ποιμένα.



Ο Άγιος Αρτέμων, επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας

Η μνήμη του τιμάται σταθερά στις 24 Μαρτίου, ημέρα που συμπίπτει με τα Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Άγιος Αρτέμων υπήρξε ιεραπόστολος, κηρύττοντας τον Χριστιανισμό και φροντίζοντας τους πάσχοντες, έχοντας θεοφιλή δράση στην περιοχή της Πισιδίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η παρουσία του Αρτέμονος λειτούργησε ως πνευματικός φάρος στην εποχή του

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:22 και θα δύσει στις 18:40. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 18 λεπτά.

Σελήνη 5.9 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης

Η 24η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Ένωση κατά της Φυματίωσης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (World Tuberculosis Day), σε ανάμνηση της ανακάλυψης του μικροβίου που προκαλεί την αρρώστια, του βακίλου της Φυματίωσης, από τον Γερμανό γιατρό Ρόμπερτ Κοχ στις 24 Μαρτίου του 1882.

H φυματίωση αποτελεί μια νόσο με ισχυρή παρουσία και με σημαντική επίπτωση παγκοσμίως, με κύρια στόχευση τις χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Τα παραπάνω αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ), καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης.

Η φυματίωση αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο

Σύμφωνα με στοιχεία της επιστημονικής Ομάδας Εργασίας «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» της ΕΠΕ, η φυματίωση ευθύνεται για περίπου 1,6 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως μέσα στο 2021, αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώδες αίτιο μετά τη λοίμωξη COVID-19 και την 13η αιτία θανάτου συνολικά. To 2021 περίπου 10,6 εκατομμύρια ασθενείς νόσησαν από φυματίωση, με το 10% των ασθενών να είναι παιδιά. Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει μια απειλή για την δημόσια υγεία, καθώς πέρα από τις δυσκολίες στον χειρισμό της, μόνο το 1/3 των ασθενών είχε πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή μέσα στο 2020.

Παρά το γεγονός ότι ο αρχικός στόχος για μείωση της επίπτωσης της φυματίωσης επιτεύχθηκε κατά το ήμισυ (10%) την πενταετία 2015-2020 και ότι υπήρξε ανάσχεση της περαιτέρω μείωσης κατά την πανδημία της COVID-19, ο τελικός στόχος για σημαντικό περιορισμό (End TB Strategy) σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030 παραμένει εφικτός, αναφέρει η ΕΠΕ. Προσθέτει ότι άμεσες προτεραιότητες προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η επικαιροποίηση και επανενεργοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την εξάλειψη της φυματίωσης στη μετά COVID-19 εποχή και η ορθολογιστική κατανομή των πόρων υγείας προς την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που αφορούν στο 98% τον καταγεγραμμένων περιπτώσεων φυματίωσης. Σημειώνει ότι ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελούν τα νέα βραχύτερα σχήματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα, τόσο για τη λανθάνουσα όσο και για την ενεργό φυματίωση από ευαίσθητα και ανθεκτικά στελέχη.