Άγριος τηλεοπτικός καβγάς πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στελέχους της ΕΛΑΣ

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Πολιτικη
Τηλεοπτικός Καβγάς Πρώην Βουλευτή ΠΑΣΟΚ-Στελέχους ΕΛΑΣ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σφοδρή αντιπαράθεση σε τηλεοπτική εκπομπή μεταξύ Άννας Παπαδοπούλου (ΕΛ.ΑΣ.) και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου (πρώην βουλευτής ΠΑΣΟΚ).
  • Η Παπαδοπούλου κατήγγειλε προσωπικές επιθέσεις και απειλητική συμπεριφορά από τον Κωνσταντόπουλο.
  • Ζήτησε τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, δίνοντας πολιτική διάσταση στο περιστατικό.
  • Η αντιπαράθεση προήλθε από την αποχώρηση της Παπαδοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Κωνσταντόπουλος σχολίασε την πολιτική της συμπεριφορά και την προηγούμενη συμμετοχή της στην Κεντρική Επιτροπή.

Σφοδρή πολιτική και προσωπική αντιπαράθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε τηλεοπτική εκπομπή, με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Άννα Παπαδοπούλου, να καταγγέλλει τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο για προσωπικές επιθέσεις και, σύμφωνα με την ίδια, για απειλητική συμπεριφορά εκτός τηλεοπτικού αέρα. Η κ. Παπαδοπούλου ζητά δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του, δίνοντας στο περιστατικό και σαφή πολιτική διάσταση.

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV και, σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, αφορμή αποτέλεσε μεταξύ άλλων η πολιτική της επιλογή να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ. Σε απόσπασμα της εκπομπής που αναδημοσίευσε η ίδια, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος αναφέρεται στην αποχώρησή της από το κόμμα και στην προηγούμενη συμμετοχή της στην Κεντρική Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, ακούγεται να της λέει «βγάλτε τη μάσκα», ενώ σχολιάζει ότι «τη μία μέρα λέγατε άλλα και την άλλη κάνατε άλλα».

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