Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Αφροδίτη Νέστορα: Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ που έπεσε θύμα επίθεσης

Έχασε τη μητέρα της, Βάγια Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 18:29 Alfa Romeo: Στήριξε τον ποδηλατικό αγώνα Podeidonia Tour 2026
02.07.26 , 18:24 Φωτιά στην Άρτα: 112 στον Άγιο Σπυρίδωνα - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»
02.07.26 , 18:17 Τρεις οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη
02.07.26 , 17:51 Σπυροπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα δεύτερα γενέθλια του γιου της
02.07.26 , 17:48 Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
02.07.26 , 17:42 Δείπνο στη Γκιλφόιλ στο Μαξίμου για την επέτειο Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ
02.07.26 , 17:18 Μουντιάλ 2026: Στη μάχη της πρόκρισης Ισπανία Πορτογαλία και Κροατία
02.07.26 , 17:16 Ελαφόνησος: Πλοίο άνοιξε τον καταπέλτη - Επιβιβάστηκε άνδρας κολυμπώντας
02.07.26 , 16:40 Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση
02.07.26 , 16:03 Γλυφάδα: Λαμπερές εμφανίσεις σε fashion event- Με denim Αλεξάνδρου & Σκορδά
02.07.26 , 16:00 Έξι λόγοι για τους οποίους η αερόβια γυμναστική παραμένει ιδανική
02.07.26 , 15:17 Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»
02.07.26 , 15:02 Τραγωδία στο φαράγγι Τρύφου: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός
02.07.26 , 14:44 Λιγνάδης: «Έχω καταστραφεί, μέλημά μου να μην πάω φυλακή»
02.07.26 , 14:40 Νάντια Μπουλέ: «Μεγαλώνοντας μαθαίνεις να βάζεις όρια σε ανθρώπους»
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Δανάη Παππά: «Με αυτά που βίωσα, έχω κλειστεί στον εαυτό μου»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Συγκινεί η μητέρα του Νικήτα: «Δεν πρόλαβα να φιλήσω ζωντανό το παιδί μου»
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
Επίδομα 418 ευρώ: Ποιοι μοιράζονται πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία Instagram (Afroditi Nestora)
«Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της ΝΔ, τραυματίστηκε σοβαρά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
  • Η μητέρα της, Βάγια, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και η Αφροδίτη φέρει εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνευστικό έγκαυμα.
  • Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας, νοσηλεύεται με συμπτώματα δύσπνοιας και βρογχίτιδας, αλλά η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Η Αφροδίτη είναι δικηγόρος με 25 χρόνια εμπειρίας και έχει σπουδάσει στο ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.
  • Έχει υποβάλει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Δραματικές ώρες περνά η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, μετά την απώλεια της μητέρας της Βάγιας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: «Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά»

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Τις τελευταίες ώρες νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Αφροδίτη Νέστορα

Αφροδίτη Νέστορα / Φωτογραφία Instagram

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας αντιμετωπίζει συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η Αφροδίτη Νέστορα με τους γονείς της

Η Αφροδίτη Νέστορα με τους γονείς της / Φωτογραφία Facebook 

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία, που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάνω από 25 χρόνια.

Έχει σπουδάσει Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Τραπεζικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στην Αγγλία. 

Κατάγεται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, αλλά έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

 

 

Εργάζεται ως μάχιμη δικηγόρος, με ειδίκευση κυρίως σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και οικογενειακά θέματα, ενώ είναι και  διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 

 

Έχει θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε σωματεία και συλλόγους. 

 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ
 |
ΝΔ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top