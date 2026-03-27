Για κέντρα μεταναστών στην Αφρική συζητά η Ελλάδα με άλλα κράτη της ΕΕ

Μία σημαντική απόφαση στην κατεύθυνση της ευκολότερης απέλασης παράνομων μεταναστών έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας την πόρτα για τη δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών σε τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πράσινο φως» από το Ευρωκοινοβούλιο για κέντρα μεταναστών εκτός ΕΕ

Όπως εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η λογική είναι απλή: Όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν την ίδια δυσκολία, καθώς εφόσον κάποιος δεν δικαιούται άσυλο, δυσκολεύονται πολύ να κάνουν απελάσεις. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει «πράσινο φως» στη δημιουργία των λεγόμενων «κόμβων επιστροφής» σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., π.χ. σε χώρες της Αφρικής.

Τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούν να δημιουργήσουν εκεί κέντρα μεταναστών, όπου θα οδηγούνται όσοι δεν παίρνουν άσυλο και κρατούνται διοικητικά μέχρι να απελαθούν ως παράνομοι μετανάστες.

Η Ελλάδα συζητά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για κέντρα μεταναστών στην Αφρική

΄

Όπως επίσης ανέφερε ο Γ. Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η πρώτη προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο ήταν από την Ιταλία που το δοκίμασε με την Αλβανία, όμως η πρωτοβουλία της κ. Μελόνι κρίθηκε αντισυνταγματική. Η Ελλάδα έχει ήδη μπει σε σχετικές συζητήσεις δια του αρμόδιου υπουργού Θάνου Πλεύρη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να βρεθούν χώρες στην Αφρική που θα μπορούσαν να δεχθούν αντί οικονομικού ανταλλάγματος τέτοια κέντρα. Πρόσθεσε πάντως ότι κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει.