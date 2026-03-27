Για κέντρα μεταναστών στην Αφρική συζητά η Ελλάδα με άλλα κράτη της ΕΕ

Μετά το «πράσινο φως» της Ευρωβουλής για κέντρα εκτός Ευρώπης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.03.26 , 22:26 Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Αδίστακτο σύστημα εξουσίας η ΝΔ
27.03.26 , 22:18 Ζάκυνθος: Στην αντεπίθεση η παιδίατρος - «Δέχομαι βρώμικο πόλεμο»
27.03.26 , 22:04 Για κέντρα μεταναστών στην Αφρική συζητά η Ελλάδα με άλλα κράτη της ΕΕ
27.03.26 , 21:56 Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το σπάνιο κλικ με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη
27.03.26 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 27/3: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 59.000.000 ευρώ
27.03.26 , 21:00 Τρόμος εν πλω: Εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα με μαθήτριες
27.03.26 , 20:48 Φαίη Σκορδά: Η φωτογραφία με τον σταυρό του πατέρα της
27.03.26 , 20:45 «Φωτιά» βάζει ο πόλεμος στις τιμές οπωροκηπευτικών
27.03.26 , 20:27 Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράν
27.03.26 , 20:26 Ιράν: Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτει τις προτάσεις Τραμπ
27.03.26 , 20:22 Ταξίδι στο Λίβερπουλ για τον Χρήστο Δάντη - Η φωτογραφία με τους Beatles
27.03.26 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Ζόρικος ο γρίφος - Εμφανίστηκε στον πίνακα μόνο το Α!
27.03.26 , 19:02 Βασιλειάδη για Παπαδόπουλο: «Βρήκα γυναικείο εσώρουχο στην τσέπη του»
27.03.26 , 19:01 Παραλίγο τηλεφωνική απάτη - Το πρόσχημα για να αρπάξουν χρυσαφικά αξίας
27.03.26 , 18:59 Tο δίλημμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει την κούνια της κόρης της
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όπως στην Αφρική.
  • Η Ελλάδα συζητά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία τέτοιων κέντρων στην Αφρική, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Θάνου Πλεύρη.
  • Τα κέντρα θα φιλοξενούν όσους δεν δικαιούνται άσυλο μέχρι την απέλασή τους ως παράνομοι μετανάστες.
  • Η Ιταλία είχε προηγούμενη προσπάθεια με την Αλβανία, αλλά η πρωτοβουλία κρίθηκε αντισυνταγματική.
  • Η συνεργασία με χώρες της Αφρικής εξετάζεται με αντάλλαγμα οικονομικά κίνητρα.

Μία σημαντική απόφαση στην κατεύθυνση της ευκολότερης απέλασης παράνομων μεταναστών έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας την πόρτα για τη δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών σε τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Πράσινο φως»  από το Ευρωκοινοβούλιο για κέντρα μεταναστών εκτός ΕΕ 

Όπως εξήγησε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων  με τη Μάρα Ζαχαρέα, η λογική είναι απλή: Όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν την ίδια δυσκολία, καθώς εφόσον κάποιος δεν δικαιούται άσυλο, δυσκολεύονται πολύ να κάνουν απελάσεις. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει «πράσινο φως»  στη δημιουργία των λεγόμενων «κόμβων επιστροφής»  σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., π.χ. σε χώρες της Αφρικής. 

Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Τα ευρωπαϊκά κράτη θα μπορούν να δημιουργήσουν εκεί κέντρα μεταναστών, όπου θα οδηγούνται όσοι δεν παίρνουν άσυλο και κρατούνται διοικητικά μέχρι να απελαθούν ως παράνομοι μετανάστες. 

Όπως επίσης ανέφερε ο Γ. Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  η πρώτη προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο ήταν από την Ιταλία που το δοκίμασε με την Αλβανία, όμως η πρωτοβουλία της κ. Μελόνι κρίθηκε αντισυνταγματική. Η Ελλάδα έχει ήδη μπει σε σχετικές συζητήσεις δια του αρμόδιου υπουργού Θάνου Πλεύρη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να βρεθούν χώρες στην Αφρική που θα μπορούσαν να δεχθούν αντί οικονομικού ανταλλάγματος τέτοια κέντρα.  Πρόσθεσε πάντως ότι κάτι τέτοιο ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει.

Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
 |
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
 |
ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
 |
ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top