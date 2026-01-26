Μπελέρης: Ανθέλληνας με ελληνική καταγωγή ο Ράμα!

Νέες αποκαλύψεις για τις ρίζες του - Η αποκάλυψη Star πριν 8 χρόνια

STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφίες Ευρωκίνηση
Το ρεπορτάζ του Star για το τελευταίο ανθελληνικό παραλήρημα του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προσκήνιο έρχεται εκ νέου το ζήτημα της ελληνικής καταγωγής του Έντι Ράμα, μετά τις δηλώσεις του Βορειοηπειρώτη Ευρωβουλευτή της ΝΔ Φρέντη Μπελέρη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει τη  «συμπεριφορά που έχει κάθε γενίτσαρος».

Καταπέλτης κατά του Ράμα ο ευρωβουλευτής Φρέντη Μπελέρης

Καταπέλτης κατά του Ράμα ο ευρωβουλευτής Φρέντη Μπελέρης (φωτογραφία Ευρωκίνηση) 

Αφορμή  οι ανθελληνικές δηλώσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Έντι Ράμα στον ομογενή δημοσιογράφο από την Αυστραλία Τζον Ντεφτέριος, όταν… τόλμησε να του κάνει «ενοχλητική» ερώτηση.   

Σάλος για το παραλήρημα Ράμα με προσβολές κατά των Ελλήνων

Ο ευρωβουλευτής σχολίασε συγκεκριμένα: «Όλο αυτό το ανθελληνικό του παραλήρημα είναι συνεχές και σκόπιμο, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι εκ παραδρομής. Δύο είναι οι σκοποί πίσω από αυτό. Ο πρώτος είναι γιατί θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά των Αλβανών εθνικιστών, του αποφέρει ψήφους. Το δεύτερο είναι ψυχολογικό. Ακριβώς λόγω της καταγωγής του έχει τη συμπεριφορά που έχει ο κάθε γενίτσαρος». 

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα με τις ελληνικές ρίζες του Ράμα είχε αναδείξει προ 8 ετών το Star   σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ο Ράμα ξέχασε την ελληνική καταγωγή του! -   Το ρεπορτάζ του Star τον διαψεύδει», με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Δένδια ότι γνώριζε την Ελληνίδα γιαγιά του στην Κέρκυρα με το επίθετο Αναγνώστου, ζήτημα για το οποίο ο κ. Ράμα δήλωσε άγνοια όταν ερωτήθηκε.    

Δικαίωση για Μπελέρη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο κ. Μπελέρης δήλωσε στα parapolitika.gr για το ποιος είναι πραγματικά ο Ράμα και γιατί αποκρύπτει την ελληνική καταγωγή του:    

«Η μητέρα του Έντι Ράμα είναι από το βουνό της Χειμάρρας με το επώνυμο Κολέκα, τα αδέρφια της είχανε σπουδάσει, είχανε πάει στην Κέρκυρα». Σύμφωνα με στοιχεία του himara.gr, η μητέρα του σημερινού Αλβανού πρωθυπουργού (ιατρός στο επάγγελμα) υπήρξε γόνος οικογένειας εγνωσμένου κύρους από το Βουνό της Χειμάρρας, φέρουσα το επώνυμο Κολέκα. Θείος της υπήρξε ο μακρόβιος Aλβανός πολιτικός, Σπύρος Θωμά Κολέκα (1908-2001), απόφοιτος ιταλικών πανεπιστημίων, ο οποίος αναρριχήθηκε στα υψηλά κλιμάκια της αλβανικής κομματικής και κυβερνητικής ιεραρχίας (τιτλούχος του Πολιτικού Γραφείου και υπουργός διαφόρων χαρτοφυλακίων). Ο πατέρας του Αλβανού πρωθυπουργού, Κριστάκι Ράμα (1932-1998), αθλητής και επιφανής γλύπτης του υβριδικού ρεύματος του «σοσιαλιστικού ρεαλισμού», υπήρξε βουλευτής και μέλος του Προεδρείου της Βουλής (1970-1991).

Ο ίδιος ο Ράμα, όμως, αποστασιοποιήθηκε τόσο από την καταγωγή της μητέρας του όσο και του πατέρα του, έχοντας πολιτική εξέλιξη και δηλώνοντας ότι η απώτερη καταγωγή του καταδεικνύεται από τη ρωμαιοκαθολική Μιρντίτα και από κάποιον κατερχόμενο από εκεί στο χωριό Βουνό ονόματι Κολ Λέκα (εξ ου και το επώνυμο από την παραπροφορά) Κολέκα (Koleka)».

Ο κ. Μπελέρης πρόσθεσε:  «Στο Βουνό της Χειμάρρας οι άνθρωποι είναι ελληνικής καταγωγής, αυτό όμως ο ίδιος δεν το έχει παραδεχτεί ποτέ, η Χειμάρρα είναι μια μη αναγνωρισμένη περιοχή. Είναι όμως σίγουρα ελληνικής καταγωγής. Για παράδειγμα, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως και ο κ. Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, είναι από το ίδιο χωριό με τη μητέρα του κ. Ράμα, το Βουνό Χειμάρρας. Αυτός έχει μια θεωρία ότι κατέβηκε από τη βόρεια Αλβανία πριν από 300 χρόνια. Οι πρόγονοί του γράφανε στα ελληνικά και μιλούσαν για την ελληνικότητά τους, ο ίδιος δεν το αποδέχεται».

Υπενθύμισε επίσης ότι ως αρχηγός της αντιπολίτευσης έχει προσφύγει στο συνταγματικό δικαστήριο εναντίον της συμφωνίας Καραμανλή με την Αλβανία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών (ΑΟΖ) 

Τζαβέλλα  για ελληνική υποτροφία στον Ράμα για το Χάρβαρντ 

«Ο Έντι Ράμα έλαβε υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ, ισχυρίστηκε, με ανάρτησή της στο Χ, η Νίκη Τζαβέλλα αν και ο Πέτρος Κόκκαλης διευκρίνισε ότι απλώς συμμετείχε  ως Δήμαρχος σε ομιλίες που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Κόκκαλη στο Χάρβαρντ. 

Να σημειωθεί ότι στο ζήτημα της ελληνικής καταγωγής του Ράμα έχει αναφερθεί και ο «αιώνιος αντίπαλός» του και πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα. 

Αλλά και σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται ο κ. Ράμα να μιλά άψογα ελληνικά, παρότι ο ίδιος επιμένει ότι απλώς γνωρίζει αρκετούς Έλληνες χωρίς να είναι Έλληνας και ο ίδιος...    


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ
 |
ΦΡΕΝΤΗ ΜΠΕΛΕΡΗΣ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
 |
ΧΕΙΜΑΡΡΑ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
