Θεσσαλονίκη: Ένταση πριν την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Έντασή επικράτησε έξω από το χώρο του Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η αστυνομία είχε εκδώσει οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων έξω από τον χώρο της εκδήλωσης, ωστόσο μια ομάδα έξι ανθρώπων κατάφερε και προσέγγισε το «Ολύμπιον» και πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία έγραφαν «ανεπιθύμητος», τονίζοντας ότι «πρόδωσε» τη Μακεδονία.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές, που μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Πυρά Τσίπρα κατά κυβέρνησης: «Μετέτρεψαν το κράτος σε εργαλείο στυγνής εκμετάλευσης των πολλών»

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης των κρίσεων, όπως η τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πρόσφατο μπαλκ άουτ στο FIR Αθηνών.

Όπως είπε «η κυβέρνηση έχει μετατρέψει το κράτος σε εργαλείο στυγνής εκμετάλλευσης των πολλών, κοινωνικής αδικίας, ανεντιμότητας, περιφρόνησης και καταδίωξης της δικαιοσύνης».

«Πρόκειται για ένα κράτος λάφυρο, που καταρρέει σε κάθε κρίση. Που δεν προστατεύει, δεν προβλέπει, δε λογοδοτεί. Αλλά δεν έχουμε μόνο ένα κράτος παράλυτο, αλλά ένα κράτος επικίνδυνο, για τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων. Το είδαμε στις φυσικές καταστροφές, στην πολιτική προστασία, στις υποδομές, το είδαμε τραγικά στα Τέμπη και το είδαμε ξανά, τις τελευταίες μέρες, στο FIR Αθηνών», ανέφερε ο κ. Τσίπρας κατά την ομιλία του.