Θεσσαλονίκη: Ένταση πριν την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Πέντε προσαγωγές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 16:39 Υπέγραψε σε ομάδα της Γ' Εθνικής ο Βίκτωρ Κλωναρίδης
17.01.26 , 15:40 Δολοφονία Αγρίνιο: «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός»
17.01.26 , 15:27 Lingo: Το πιο ανατρεπτικό κι αγαπημένο παιχνίδι λέξεων έρχεται στο Star!
17.01.26 , 14:25 Θεσσαλονίκη: Ένταση πριν την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα
17.01.26 , 13:57 Υβόννη Μπόσνιακ: Οι τρυφερές ευχές στον «δικό» της Αντώνη
17.01.26 , 13:53 Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
17.01.26 , 13:37 Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;
17.01.26 , 13:06 «Τελειώνει» από τον Άρη κορυφαίο όνομα
17.01.26 , 12:52 Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
17.01.26 , 12:48 Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
17.01.26 , 12:45 Αλ Καπόνε: Ο «βασιλιάς» των γκάγκστερ και το μαρτυρικό τέλος από σύφιλη
17.01.26 , 11:52 smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
17.01.26 , 11:49 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
17.01.26 , 11:38 Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης
17.01.26 , 11:19 Κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
Θρήνος για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έντασή επικράτησε έξω από το χώρο του Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 

Παρουσίαση της «Ιθάκης» Τσίπρα: Παρουσίες και απουσίες με νόημα

Η αστυνομία είχε εκδώσει οδηγία απαγόρευσης συγκεντρώσεων έξω από τον χώρο της εκδήλωσης, ωστόσο μια ομάδα έξι ανθρώπων κατάφερε και προσέγγισε το «Ολύμπιον» και πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία έγραφαν «ανεπιθύμητος», τονίζοντας ότι «πρόδωσε» τη Μακεδονία. 

τρικάκια έξω από το χώρο που παρουσίασε το βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές, που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. 

Πυρά Τσίπρα κατά κυβέρνησης: «Μετέτρεψαν το κράτος σε εργαλείο στυγνής εκμετάλευσης των πολλών»

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης των κρίσεων, όπως η τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πρόσφατο μπαλκ άουτ στο FIR Αθηνών. 

Βest seller με το «καλημέρα» η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Μπέτυ Μπαζιάνα και Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη

Όπως είπε «η κυβέρνηση έχει μετατρέψει το κράτος σε εργαλείο στυγνής εκμετάλλευσης των πολλών, κοινωνικής αδικίας, ανεντιμότητας, περιφρόνησης και καταδίωξης της δικαιοσύνης».

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα: Οι κρίσιμες στιγμές, οι επιλογές και τα λάθη του

Ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη

«Πρόκειται για ένα κράτος λάφυρο, που καταρρέει σε κάθε κρίση. Που δεν προστατεύει, δεν προβλέπει, δε λογοδοτεί. Αλλά δεν έχουμε μόνο ένα κράτος παράλυτο, αλλά ένα κράτος επικίνδυνο, για τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων. Το είδαμε στις φυσικές καταστροφές, στην πολιτική προστασία, στις υποδομές, το είδαμε τραγικά στα Τέμπη και το είδαμε ξανά, τις τελευταίες μέρες, στο FIR Αθηνών», ανέφερε ο κ. Τσίπρας κατά την ομιλία του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΙΘΑΚΗ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΙΚΑΚΙΑ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top