Πόθεν Έσχες: Ο Σαράκης ο πλουσιότερος βουλευτής - Δήλωσε 18 εκατ. ευρώ

Ο Παύλος Σαράκης, ανεξάρτητος βουλευτής, είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, αφού σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2023 έχει εισοδήματα που αγγίζουν τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Ο βουλευτής που εξελέγη με την Ελληνική Λύση, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε, δήλωσε τόσο ψηλά εισοδήματα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παύλος Σαράκης στη δήλωση Πόθεν Έσχες του εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ, ενώ πέρσι είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη

Παράλληλα, ο ανεξάρτητος βουλευτής έχει συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο τραπεζικές θυρίδες. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης έχει στην κατοχή του ποσοστά κυριότητας από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα.