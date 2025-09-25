Eντοπίσθηκε 28χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ένας άνδρας 28 ετών από τη Ρόδο είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο άνθρωπος που απειλούσε μέσω διαδικτύου τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

H Kατερίνα Μαστραντωνάκη μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι την περίοδο των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε απειλές μέσω του διαδικτύου. Αυτές οι απειλές αφορούσαν τη ζωή του και θεωρήθηκαν από τον πολιτικό ότι έπρεπε να ερευνηθούν.

Έτσι, τον Μάρτιο του 2025, τις έστειλε στον εισαγγελέα και αυτός, με τη σειρά του, έδωσε εντολή στους αστυνομικούς του κυβερνοεγκλήματος να τις ερευνήσουν. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του ανθρώπου που τον απειλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατέληξαν στον νεαρό από τη Ρόδο με τα αρχικά Β.Τ., 28 ετών. Ο άνθρωπος αυτός, μεταξύ άλλων έγραψε στον υφυπουργό: «Θα σε φάμε», «Δολοφόνε». Γ... ό,τι αγαπάτε».

Οι απειλές του 28χρονου

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή κατ' εξακολούθηση και εξύβριση δημόσια κατ' εξακολούθηση. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

