Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά

Πήγε στο Ωνάσειο με έντονο πόνο στο στήθος

STAR.GR
Πολιτικη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Στο Νοσοκομείο Για Επέμβαση Καρδιάς
Σε χειρουργείο υποβλήθηκε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος πολιτικός μετέβη εσπευσμένα την Τετάρτη στο Ωνάσειο, ύστερα από έντονο πόνο στο στήθος. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν – ανάμεσά τους και στεφανιογραφία – αποκάλυψαν αποφραγμένη αρτηρία, γεγονός που οδήγησε άμεσα σε αγγειοπλαστική και τοποθέτηση στεντ.

Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και οι γιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την κατάστασή του. Ο Σακελλαρίδης αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επεσήμανε στο ιατρικό προσωπικό πως υπήρξε βαρύς καπνιστής και οι γιατροί του συνέστησαν ως πρώτο και απαραίτητο βήμα τη διακοπή του καπνίσματος.

Στο πλευρό του βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Ράνια Τζίμα.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
 |
ΡΑΝΙΑ ΤΖΙΜΑ
 |
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
