Το Ιπποκράτειο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μετατρέπεται σε πρότυπο κέντρο το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 18:11 Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά
26.08.25 , 17:42 Σχολεία: Τι ώρα θα σχολούν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά
26.08.25 , 17:24 Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θέλουν έναν δικτάτορα για πρόεδρο!
26.08.25 , 16:53 Το Ιπποκράτειο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
26.08.25 , 16:53 Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
26.08.25 , 16:20 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία - Εστάλη μήνυμα του 112
26.08.25 , 15:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα
26.08.25 , 15:36 Μαριέττα Χρουσαλά: Εντυπωσιάζει με τις υποβρύχιες βουτιές της
26.08.25 , 15:25 Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω
26.08.25 , 14:48 Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του - Όλη η διαδικασία
26.08.25 , 14:13 O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
26.08.25 , 14:02 Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη ο 40χρονος εγκαυματίας
26.08.25 , 13:28 Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
26.08.25 , 13:17 Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές, αλλά κρατιέμαι»
26.08.25 , 13:14 H πιο ρομαντική πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Σχολεία: Τι ώρα θα σχολούν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφίες Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/ Δ. Παπαμήτσος), βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο πραγματοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο νοσοκομείο βρίσκονται  σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα αναβάθμισης των υποδομών με αιχμή την ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο μετατρέπεται σε υψηλών προδιαγραφών κέντρο επείγουσας ιατρικής φροντίδας στην Αττική.

Δέσμευση Μητσοτάκη για περισσότερες ανακαινίσεις στα δημόσια σχολεία

Σύμφωνα με  κυβερνητικές πηγές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΠ και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, που πραγματοποιούνται σε φάσεις ώστε να μην επηρεάζεται η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο. Όπως ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός, το ανακαινισμένο τμήμα θα καλύπτει έκταση 990 τετραγωνικών μέτρων, μεγαλύτερη κατά 282 τ.μ. συγκριτικά με την υφιστάμενη δομή, και θα στεγάζει υπηρεσίες για την υποδοχή και περίθαλψη ενός μεγάλου εύρους περιστατικών. 

Ξενάγηση του πρωθυπουργού στους υπό ανακαίνιση χώρους του Ιπποκρατείου

Ξενάγηση του πρωθυπουργού στους υπό ανακαίνιση χώρους  του Ιπποκρατείου (φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/ Δ. Παπαμήτσος) 

Στο νέο ΤΕΠ θα λειτουργούν σύγχρονος χώρος διαλογής ασθενών για την άμεση αξιολόγησή τους, αίθουσα αναζωογόνησης για περιπτώσεις όπου κινδυνεύει η ζωή νοσηλευόμενου, περιπατητικό ιατρείο για τα ηπιότερα περιστατικά, ενιαία εξεταστήρια που θα καλύπτουν πολλές ειδικότητες, αίθουσα απολύμανσης και απομόνωσης μολυσματικών ασθενών, μικρό βιοχημικό εργαστήριο και θάλαμοι βραχείας νοσηλείας σε περίπτωση που χρειάζεται ολιγόωρη παρακολούθηση ενός ασθενούς.

Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη - Το ΚΥ δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο

Μάλιστα ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους του Ιπποκρατείου, ακούγοντας τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

O Κ. Μητσοτάκης στο Ιπποοκράτειο

O Κ. Μητσοτάκης στο Ιπποκράτειο  (φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού/ Δ. Παπαμήτσος) 

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η αναβάθμιση του ΤΕΠ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί μέρος ενός πλέγματος παρεμβάσεων που αποβλέπουν τόσο στην ενίσχυση του Ιπποκρατείου με προσωπικό όσο και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου το 2024 ανήλθε στα 94 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 87,9% συγκριτικά με το 2019, ενώ το ιατρικό προσωπικό την ίδια περίοδο έχει αυξηθεί κατά 16%.

Στο ίδιο πλαίσιο, υλοποιούνται επίσης έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου, με πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,96 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του έτους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top