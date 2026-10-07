Ξεκίνησε από την Τετάρτη 7/10 η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων και μέχρι τη συμπλήρωση του εγκεκριμένου αριθμού δικαιούχων για το φετινό πρόγραμμα.
Δικαιούχοι στην αναδιανομή του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων είναι οι αιτούντες στο εν λόγω πρόγραμμα έτους 2026 που δεν κληρώθηκαν.
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