H διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» (βίντεο OPEN)

Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν εάν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet και να ενημερώνονται σχετικά με το αν το ακίνητό τους μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα πριν από την έναρξη της υποβολής των οριστικών αιτήσεων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προβλέπει σημαντική οικονομική ενίσχυση για την αναβάθμιση κατοικιών, με το ποσοστό επιδότησης να μπορεί να φτάσει έως και το 95% του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων.

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται στα 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ υπάρχει και ανώτατο όριο ενίσχυσης 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων και περιοχές, όπως:

• Κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

• Πολύτεκνες οικογένειες.

• Μονογονεϊκές οικογένειες.

• Άτομα με αναπηρία.

• Νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανανέωση του παλαιού οικιστικού αποθέματος και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις επιλέξιμες κατοικίες.

Οι κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα

Για να συμμετάσχει μια κατοικία στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την παλαιότητα, το μέγεθος και την ενεργειακή της κατάσταση.

Οι βασικές προϋποθέσεις προβλέπουν ότι:

• Η οικοδομική άδεια του ακινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990.

• Η επιφάνεια της κατοικίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120 τετραγωνικά μέτρα.

• Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ανώτατο όριο επιφάνειας αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

• Η κατοικία θα πρέπει να ανήκει έως την ενεργειακή κατηγορία Γ.

• Δε θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα ενεργειακής ή λειτουργικής αναβάθμισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

• Δε θα πρέπει να είναι δηλωμένη ως ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ποιες κατοικίες αφορά το πρόγραμμα

Στο «Ανακαινίζω» μπορούν να ενταχθούν τόσο κατοικίες που παραμένουν κλειστές όσο και ακίνητα που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια ή άλλη κατοικία.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες οι οποίες είτε παρέμειναν κενές κατά τη διετία 2024-2025 είτε κατοικούνται κανονικά.

Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα επιχειρεί να κινητοποιήσει ανενεργά ακίνητα, αλλά και να στηρίξει ιδιοκτήτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε εργασίες επισκευής και αναβάθμισης.

Σταδιακή αξιολόγηση των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί με τυχαία σειρά, αλλά θα ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία.

Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήματα που πλησιάζουν το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης των 36.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν έγκαιρα την επιλεξιμότητα της κατοικίας τους, ώστε να έχουν προετοιμάσει τα απαραίτητα στοιχεία πριν από την έναρξη της επίσημης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων τον Σεπτέμβριο.

