Mercosur: Υπεγράφη η συμφωνία – Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε έντονη ανησυχία

Κερδισμένη η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας

Μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η συμφωνία Mercosur υπεγράφη πριν από λίγο στην πρωτεύουσα της Παραγουάης, Ασουνσιόν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Στην υπογραφή συμμετείχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ από τη μεριά των χωρών της Λατινικής Αμερικής συμμετείχαν οι ηγέτες τους.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιδρούν έντονα, θεωρώντας ότι η συμφωνία θα αποτελέσει χαριστική βολή για την τοπική παραγωγή προϊόντων όπως το ρύζι, το τυρί και οι ελιές. Όπως υποστηρίζουν, η συμφωνία θα φέρει εισαγωγές φτηνών προϊόντων από τη Νότια Αμερική, τα οποία συχνά περιέχουν απαγορευμένα φάρμακα και αντιβιοτικά, πλήττοντας την ευρωπαϊκή γεωργία και κτηνοτροφία.

Πανάκριβο το ρύζι: Από 0,30 λεπτά φτάνει στο ράφι 3,5 ευρώ

Αγρότες στους δρόμους

Την ώρα της υπογραφής της συμφωνίας, οι δρόμοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης γέμισαν από αγρότες και κτηνοτρόφους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Στη Γερμανία, αγρότες με τρακτέρ έφτασαν μέχρι την πύλη του Μαγδεμβούργου, ενώ στην Ισπανία παραγωγοί και κτηνοτρόφοι μπλόκαραν αυτοκινητόδρομους στο Οβιεδο και έκαψαν αχυρά στον δρόμο.

Mercosur: Υπεγράφη η συμφωνία – Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε έντονη ανησυχία

Στην Ελλάδα, η ανησυχία είναι έντονη, καθώς πολλοί παραγωγοί φοβούνται ότι η αγορά θα πλημμυρίσει από φθηνά τρόφιμα της Νότιας Αμερικής, τα οποία θα εισάγονται χωρίς δασμούς, υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα της τοπικής παραγωγής.

Κερδισμένη η βαριά βιομηχανία της Γερμανίας

Οι αναλυτές τονίζουν ότι ενώ οι παραγωγοί στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και η Ελλάδα βρίσκονται σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας, οι βιομηχανίες της Γερμανίας αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά. Η συμφωνία τους επιτρέπει να πουλούν τα προϊόντα τους στις χώρες της Λατινικής Αμερικής σχεδόν χωρίς δασμούς, γεγονός που ενισχύει τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

Φόβοι για την ελληνική γεωργία

Οι Έλληνες παραγωγοί φοβούνται ότι τα εισαγόμενα φθηνά προϊόντα θα προκαλέσουν ανισομερή ανταγωνισμό και θα οδηγήσουν πολλούς από αυτούς σε οικονομική ασφυξία. Όπως προκύπτει από πρόσφατα ρεπορτάζ για την αγορά ρυζιού, η διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι είναι ήδη μεγάλη, με τους παραγωγούς να μην καλύπτουν το κόστος τους, ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν υπερβολικά για τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.

 

MERCOSUR
