Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά

Στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών που εργάζονται στο Δημόσιο

Οικονομια
14.01.26, 13:23
Η άδεια αφορά σε εργαζόνους γονείς του Δημοσίου, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων τους/Βίντεο star.gr
Νέα ειδική άδεια μετ’ αποδοχών καθιερώνεται για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που ασκούν αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Μισθός μπόνους για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί να ενισχύσει το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων γονέων που φέρουν μόνοι τους την ευθύνη ανατροφής ανήλικων παιδιών, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες οικογενειακές και πρακτικές ανάγκες τους.

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Απόλυση για όσους αρνούνται επί 2 χρόνια την αξιολόγηση

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται τη νέα 6ημερη άδεια

Η νέα διάταξη προβλέπει τη χορήγηση έξι (6) εργάσιμων ημερών αδείας για κάθε ημερολογιακό έτος, με πλήρεις αποδοχές σε υπαλλήλους που έχουν αποκλειστικά την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους

Πώς χορηγείται η άδεια

  • χορηγείται ανεξάρτητα και επιπλέον των λοιπών αδειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
  • δε συμψηφίζεται με άλλες άδειες ειδικού ή γενικού χαρακτήρα.

Προσαύξηση για πολύτεκνους μονογονείς

Για τους γονείς (δημοσίους υπαλλήλους) που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, η διάρκεια της άδειας αυξάνεται κατά δύο (2) επιπλέον εργάσιμες ημέρες, ανεβάζοντας το σύνολο στις οκτώ (8) ημέρες ετησίως.

Η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται τόσο:

  • στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, μέσω προσθήκης νέας παραγράφου στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007),
  • όσο και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντίστοιχη προσθήκη στον Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες Σχέδιο Νόμου Νέα πληρωμένη άδεια 6 ημερών για εργαζομένους

