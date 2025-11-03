Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρυσού Οδηγού εξελέγη μέλος του ΔΣ της Siinda

Η εκλογή του Αθανάσιου Ράπτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 11:32 DS Automobiles: Επίσημες δοκιμές Formula E στην Βαλένθια
03.11.25 , 11:23 Nότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι κι ο γάμος τους στην Αγγλία
03.11.25 , 11:20 Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
03.11.25 , 11:17 Κώστας Φραγκολιάς: Όσα είπε για τους τσακωμούς με τον Δημήτρη Παπανώτα
03.11.25 , 11:15 Εθνική Βιβλιοθήκη: Ανάγνωση βιβλίων από το κινητό ή το tablet σας δωρεάν
03.11.25 , 11:11 Καλλισθενική γυμναστική: Η προπόνηση που επιλέγει η Ευγενία Σαμαρά
03.11.25 , 11:02 Μπέττυ Μαγγίρα: «Ο κόσμος δε θα γλιτώσει ποτέ από μένα, θα μπω στη φορμόλη»
03.11.25 , 11:01 Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
03.11.25 , 10:38 Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρυσού Οδηγού εξελέγη μέλος του ΔΣ της Siinda
03.11.25 , 10:36 Citroën Racing Formula E: Επιτυχημένες δοκιμές στη Βαλένθια
03.11.25 , 10:20 Μητρικός θηλασμός: Βίντεο με οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό
03.11.25 , 10:12 GNTM: «Θεωρώ πως έχω αδικηθεί» - Η Μιλένα μιλά για την αποχώρησή της
03.11.25 , 10:11 Διακοπές με παιδιά: Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια
03.11.25 , 10:04 Aυτή είναι η πρώτη μεταγραφή που θα κάνει η ΑΕΚ τον Γενάρη
03.11.25 , 10:01 Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον γιο της
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
Στέλα Πάσσαρη: Το «μαγικό» Chanel κουτί - Η χλιδάτη μπομπονιέρα του γάμου
Κίλι Σφακιανάκη: Ποια ήταν η σύζυγός του Νότη - Τα δίδυμα παιδιά τους
Annie: Eπώνυμοι γονείς με τα παιδιά τους στην πρεμιέρα του μιούζικαλ
Εθνική Βιβλιοθήκη: Ανάγνωση βιβλίων από το κινητό ή το tablet σας δωρεάν
Καιρός: Ξεκινά εβδομάδα κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Χρυσός Οδηγός: Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Του ΔΣ Της Siinda
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εταιρεία Χρυσός Οδηγός έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Αθανάσιος Ράπτης, εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Siinda, του κορυφαίου ευρωπαϊκού οργανισμού που ενώνει ηγετικές εταιρείες του χώρου της ψηφιακής διαφήμισης, της τοπικής αναζήτησης και της τεχνολογίας.

Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση του οράματος, του πάθους και της αφοσίωσης του κ. Ράπτη στην προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τον ρόλο του στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη ενός βιώσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η Siinda (Search & Information Industry Association) αποτελεί το κορυφαίο ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό δίκτυο που συνδέει brands, διαφημιστικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και παρόχους τεχνολογίας, προσφέροντας έναν δυναμικό χώρο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στρατηγικής καθοδήγησης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ράπτης ανέφερε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη να συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Siinda. Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, η συνεργασία και η καινοτομία είναι τα θεμέλια για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ψηφιακής οικονομίας. Ανυπομονώ να συμβάλω ουσιαστικά στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τα μέλη και το σύνολο της αγοράς.»

Η συμμετοχή του κ. Ράπτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Siinda αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον Χρυσό Οδηγό και μια αναγνώριση της στρατηγικής του δέσμευσης να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον ψηφιακό χώρο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
 |
SIINDA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top