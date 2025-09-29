Α21 - Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω idika.gr ή opeka.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 15:36 Φάρμα: Νέα ένταση για το μοίρασμα του φαγητού!
29.09.25 , 15:34 Αυλώνας: Τι Λέει Η Γιαγιά Του 2χρονου Που Κακοποιήθηκε Σε Παιδικό Σταθμό
29.09.25 , 15:26 Αστυνομικός απήγαγε και ξυλοκόπησε 40χρονο - Τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ
29.09.25 , 15:16 Άγιος Νικόλαος: Πεντάχρονος παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα
29.09.25 , 15:13 Κώστας Κόκλας για Γρηγόρη Μελά: «Δεν τον ξέρω τον κύριο»
29.09.25 , 15:08 Λάλος - Λαμπροπούλου για τη σχέση τους: «Kάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα»
29.09.25 , 14:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
29.09.25 , 14:58 Γιώργος Κρικοριάν: Οι πρώτες δηλώσεις για τη συνεργασία του με τον Θ. Πάτρα
29.09.25 , 14:30 Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ»: Πλέγμα αστυνομικών δράσεων στα Μέσα Μεταφοράς
29.09.25 , 14:19 Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη σε βάρος του από τον εισαγγελέα
29.09.25 , 14:15 Γεωργία Μπέζα: Αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στα backstage του GNTM 6
29.09.25 , 14:06 Yγιεινές τροφές που μας προστατεύουν από τις ιώσεις
29.09.25 , 14:04 Α21 - Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων
29.09.25 , 14:04 Cash or Trash: Ο Χρόνης πήγε με Louis Vuitton!
29.09.25 , 13:50 Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Η ηλικία, ο ζωγράφος πατέρας και ο γάμος με Ολυμπιονίκη
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βασίλης Μπισμπίκης: Τι ισχυρίστηκε στην ΕΛ.ΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
«Συγχωνεύουν τα δύο πάνελ για να... σωθεί καθημερινή εκπομπή»
Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα παιδιού / Alpha (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, ανοίγει αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 πμ, για την υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://opeka.gr/ και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Επίδομα παιδιού Α21: Ποιοι μένουν χωρίς προπληρωμένη κάρτα

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση - από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο - καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΟΠΕΚΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Α21
 |
ΟΠΕΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top