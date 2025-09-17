ΔΥΠΑ: Ανακοίνωσε θέση εργασίας στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

Θέση εργασίας στο εξωτερικό προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), απευθυνόμενη σε όσους δραστηριοποιούνται στον τεχνικό τομέα και σκέφτονται να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, υπάρχει διαθέσιμη θέση για υδραυλικό στην πόλη Λιντς της Αυστρίας. Η αγγελία είναι ανοιχτή τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, χωρίς κανέναν περιορισμό φύλου.

Η ετήσια αμοιβή ξεκινά από τις 40.500 ευρώ, προσφέροντας μια ελκυστική ευκαιρία για όσους θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους σε ένα σταθερό και καλά οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον εκτός Ελλάδας.

Αναλυτικά η θέση - Ποια προσόντα χρειάζονται

Εξειδικευμένος εργάτης για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, νερού και θέρμανσης σε νέες οικιστικές κατασκευές – με δυνατότητα προαγωγής σε εργοδηγό

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως τεχνικός εγκαταστάσεων και κτιρίων

Αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

Άριστες γνώσεις γερμανικής γλώσσας, τουλάχιστον B1 – εάν είναι απαραίτητο, διαθέσιμη υποστήριξη λόγω της γλωσσικής ποικιλομορφίας εντός της εταιρίας, π.χ. στα σλοβακικά, ουγγρικά, κροατικά, βοσνιακά κ.λπ.

Ανεξάρτητος, ακριβής και ευσυνείδητος τρόπος

εργαζόμενος

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β

Ώρες Εργασίας: 38,5 ώρες

Τόπος εργασίας: Λιντς, Άνω Αυστρία

Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα

Μισθός: Από 40.500,00 € /έτος: Η πληρωμή βασίζεται στη συλλογική σύμβαση για τον κλάδο σιδήρου και μετάλλου στην Αυστρία, με την επιφύλαξη σημαντικής υπερπληρωμής (ανάλογα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία).

Περιγραφή της θέσης εργασίας - Άλλες πληροφορίες

Ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον σε μια πολύ σταθερή και επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση

Αφοσιωμένοι και φιλόδοξοι συνάδελφοι που θα σας καλωσορίσουν θερμά

Κοινωνικά οφέλη όπως προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα και εκδηλώσεις για τους εργαζομένους

Ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω στοχευμένης κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης

Η διαμονή παρέχεται από τον εργοδότη για τον πρώτο μήνα, μέρος του κόστους πρέπει να καλύπτεται από τον εργαζόμενο.

Υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλης στέγασης, είτε πρόκειται για διαμέρισμα, κοινόχρηστο διαμέρισμα είτε για προσωρινή λύση.

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με οργανωτικά θέματα.

Πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι

Παρακαλούμε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (κατά προτίμηση σε μορφή Europass) και μια συνοδευτική επιστολή μέσω email στη διεύθυνση eures.oberoesterreich@ams.at.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την υπηκοότητά σας και διευκρινίστε τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση ( στην προκειμένη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναφοράς θέσης εργασίας 37 ). Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σύμβουλος EURES Petra Rosenstingl

Τηλ.: +43 (0) 50 904 400 418