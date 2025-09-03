Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που αλλάζουν τον τρόπο απασχόλησης. Μεταξύ αυτών προβλέπεται δυνατότητα για ημερήσια εργασία διάρκειας 13 ωρών στον ίδιο εργοδότη, διάταξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα συνδικάτα.

Τι είναι, επί της ουσίας, η 13ωρη εργασία

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ο μέγιστος χρόνος εργασίας ορίζεται στις 48 ώρες εβδομαδιαίως, υπολογιζόμενος σε περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών. Το ετήσιο ανώτατο όριο για υπερωριακή απασχόληση ανέρχεται στις 150 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί για 13 ώρες ημερησίως, έως και 37,5 ημέρες τον χρόνο.

Η εργασία που υπερβαίνει τις 45 ώρες εβδομαδιαίως θεωρείται υπερωριακή. Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται έξι ημέρες την εβδομάδα, υπερωριακή χαρακτηρίζεται η εργασία πέραν των 48 ωρών εβδομαδιαίως.

Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που καθορίζουν το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπερωριακής εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος Κώδικα, το οποίο ενσωματώνει το άρθρο 659 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164). Η άρνηση αυτή δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας—έως τέσσερις ώρες ημερησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ωρών ετησίως—ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή ίση με το ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 40%.

Τι ισχύει σήμερα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο

Στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ο μέγιστος επιτρεπτός ημερήσιος χρόνος εργασίας για έναν εργοδότη ανέρχεται στις 12 ώρες σε περίπτωση πενθήμερης απασχόλησης, και στις 11 ώρες για εξαήμερη εργασία. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε 50 ημέρες ετησίως και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ο εργαζόμενος πρέπει να έχει τουλάχιστον 11 ώρες συνεχούς ανάπαυσης εντός κάθε 24ώρου, ενώ ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά μέσο όρο σε περίοδο τεσσάρων μηνών, ανεξαρτήτως αριθμού εργοδοτών.

Κώδικας Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025):

Άρθρο 171 Ημερήσια ανάπαυση (11 συναπτές ώρες ανάπαυσης την ημέρα)

Άρθρο 173 Ελάχιστη περίοδος εβδομαδιαίας συνεχούς ανάπαυσης (24 ώρες συνεχείς την εβδομάδα σε συνδυασμό με το την 11ωρη ημερήσια του άρθρου 171)

Άρθρο 174 Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας (η μεγίστη διάρκεια εβδομαδιαίας ανάπαυσης 48 ώρες περιλαμβάνει εργασία, υπερεργασία και υπερωρία)

Άρθρο 186 Κυρώσεις (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παράβαση των πιο πάνω)

Άρθρο 187 Ανώτατο όριο ωρών εργασίας (καθιέρωση νόμιμου ωραρίου 8ωρου ημερησίως και 48ωρου εβδομαδιαίως, για εξαήμερη απασχόληση)

Άρθρο 188 Συστήματα εβδομαδιαίας εργασίας (καθιέρωση δυνατότητας πενθημέρου και ημερήσιου και εβδομαδιαίου ανώτατου ορίου απασχόλησης 9 και 45 ωρών αντιστοίχως)

Άρθρο 189 Καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας (καθιέρωση συμβατικού ωραρίου 40 ωρών εβδομαδιαίως και ημερήσια κατανομή αυτού ανάλογα με το σύστημα απασχόλησης) και

Άρθρο 194 Αμοιβή υπερεργασίας και υπερωρίας (προϋποθέσεις πρόσθετης απασχόλησης, τυπικές δηλωτικές υποχρεώσεις εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ορισμός ημερήσιων και ετήσιων ωρών για πραγματοποίηση νόμιμων υπερωριών, αμοιβή της υπερεργασίας, νόμιμης και παράνομης υπερωρίας)