Πού θα εφαρμόζεται η 13ωρη εργασία

Σε ποιες δουλειές δε θα ισχύει;

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου pexels (Marc Mueller)
13ωρη Εργασία: Πού Θα Εφαρμόζεται Και Πού Όχι
Ακούστε το άρθρο

Για πρώτη φορά ο εργαζόμενος στη χώρα μας έχει τη «δυνατότητα» να εργαστεί ως 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη, ως προσωρινή ανάγκη, αυξάνοντας τις 3 σε 4 ώρες υπερωρίας. Την ίδια ώρα που στη χώρα μας ήδη το 2024 καταγράφηκε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη με σχεδόν 40 ώρες την εβδομάδα όταν ο μέσος όρος είναι 36.

Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου ενώ ήδη το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά του εργασιακού νομοσχεδίου τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου , στις 19:30 στο Σύνταγμα.

Το 13ωρο ωστόσο δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κλάδους όπως τα σούπερ μάρκετ ή οι βιομηχανίες με ενδιάμεσα διαλείμματα, διότι τότε δε θα καλύπτεται η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση. Αντίθετα, στοχεύει κυρίως σε τομείς με έντονες περιόδους αιχμής.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 |
13ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Back to Top