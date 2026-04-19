ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες

«Καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν, λέει η τοπική αστυνομία

19.04.26 , 14:39 ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
Πηγή: φωτογραφία αρχείου AP Photo/Charlie Neibergall
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην πανεπιστημιούπολη της Αϊόβα - Αρκετοί τραυματίες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, με αρκετούς τραυματίες.
  • Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα, χωρίς να έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής.
  • Θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για ιατρική φροντίδα.
  • Το περιστατικό συνέβη κοντά στη διασταύρωση των οδών College Clinton, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή.
  • Βίντεο δείχνουν νεαρούς να τρέχουν και να εμπλέκονται σε καβγάδες κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντροδυτικές ΗΠΑ και υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. 

«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν. 

«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση. 

Το πανεπιστήμιο είχε νωρίτερα κάνει γνωστό πως πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί κοντά στη διασταύρωση των οδών College Clinton, μια συνοικία που είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της. Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πλήθος νεαρών να πιάνεται στα χέρια και άλλων να τρέχουν για να γλιτώσουν, σε μια γενικότερη ταραχώδη κατάσταση στους δρόμους της πόλης. 
 

