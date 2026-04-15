Μια νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή αυτή είναι έτοιμη από σήμερα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ προκειμένου τα παιδιά να είναι προστατευμένα online.

Η Φον Ντερ Λάιεν περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του: θα είναι εύκολο στη χρήση, θα σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών αφού θα είναι ανώνυμο, θα μπορεί να «κατέβει» σε όλες τις συσκευές και θα είναι τεχνολογίας opensource έτσι ώστε ιδιωτικές εταιρίες και κράτη εκτός ΕΕ να μπορούν να δουν τον κώδικα και να το μιμηθούν.

Τα κράτη - μέλη μπορούν να αποφασίζουν για την πρόσβαση των παιδιών στο Διαδίκτυο, αλλά δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις στις πλατφόρμες online (πρόστιμα), καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει τον εναρμονιστικό χαρακτήρα της σχετικής νομοθεσίας στην ΕΕ (DSA) και να οδηγήσει σε κατακερματισμό της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.