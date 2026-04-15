Νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Η ψυχολόγος - εγκληματολόγος Κυβερνοασφάλειας Κατερίνα Παπασμηνασιάν για την απαγόρευση των social media σε ανήλικους κάτω των 15 / ΕΡΤ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση ηλικίας χρηστών διαδικτύου.
  • Η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρήση σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στοχεύει στην προστασία των παιδιών online.
  • Είναι ανώνυμη, εύκολη στη χρήση και διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές.
  • Η τεχνολογία είναι opensource, επιτρέποντας σε ιδιωτικές εταιρίες και κράτη εκτός ΕΕ να την μιμηθούν.
  • Τα κράτη - μέλη μπορούν να ρυθμίζουν την πρόσβαση των παιδιών, χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις για τις online πλατφόρμες.

Μια νέα εφαρμογή για την ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή αυτή είναι  έτοιμη από σήμερα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ προκειμένου τα παιδιά να είναι προστατευμένα online.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στα 16 το όριο ηλικίας για πρόσβαση στο ίντερνετ

Η Φον Ντερ Λάιεν περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του: θα είναι εύκολο στη χρήση, θα σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών αφού θα είναι ανώνυμο, θα μπορεί να «κατέβει» σε όλες τις συσκευές και θα είναι τεχνολογίας opensource έτσι ώστε ιδιωτικές εταιρίες και κράτη εκτός ΕΕ να μπορούν να δουν τον κώδικα και να το μιμηθούν.

ΕΕ: Έρχεται το «Mini wallet» μέσα στο καλοκαίρι για την προστασία ανηλίκων

Τα κράτη - μέλη μπορούν να αποφασίζουν για την πρόσβαση των παιδιών στο Διαδίκτυο, αλλά δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις στις πλατφόρμες online (πρόστιμα), καθώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει τον εναρμονιστικό χαρακτήρα της σχετικής νομοθεσίας στην ΕΕ (DSA) και να οδηγήσει σε κατακερματισμό της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

