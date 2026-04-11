Διαπραγματεύσεις Ιράν – ΗΠΑ: Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου αναβάλλονται για το απόγευμα στο Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν.
  • Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς και η ιρανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσουν πρώτα ξεχωριστές συναντήσεις με τον Πακιστανό πρωθυπουργό.
  • Ο Γαλιμπάφ δήλωσε ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είχαν αποτύχει, εκφράζοντας έλλειψη εμπιστοσύνης.
  • Ο Τζέι ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει "παιχνίδια" με την Ουάσιγκτον.
  • Ο νέος Ιρανός πρόεδρος Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα και συμμετέχει σε συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου σήμερα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.  Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, Mehr οι απευθείας συνομιλίες των δύο μερών πιθανόν να αναβληθούν για το απόγευμα. Ήδη στο Ισλαμαμπάντ έφτασε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, οι τρέχουσες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι οι ιρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία θα πραγματοποιήσουν πρώτα ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

Μετά από αυτές τις αρχικές διμερείς επισκέψεις ευγενείας προς την κυβέρνηση της χώρας υποδοχής, θα ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη της κύριας διαπραγματευτικής συνόδου. Με βάση αυτό το επικαιροποιημένο πρόγραμμα, οι συνομιλίες προβλέπεται πλέον να πραγματοποιηθούν τις απογευματινές ώρες τοπικής ώρας.

Πακιστάν: Έφτασε ο Τζέι ντι Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προσγειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ, που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας, για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. 

Έγινε δεκτός από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ κατά την άφιξή του στην αεροπορική βάση Νουρ Χαν. 

Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έφτασε χθες το βράδυ στο Πακιστάν, μαζί με μια αποστολή περισσότερων από 70 ανθρώπων. 

 

 

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, το χρονοδιάγραμμα των οποίων δεν είναι γνωστό, κάθε πλευρά απηύθυνε τις δικές της προειδοποιήσεις.

«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γαλιμπάφ κατά την άφιξή του στο Ισλαμαμπάντ. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ κατέληγαν πάντα σε «αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. 

 

 

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, για τις 13:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ της αποστολής του Ιράν και του Πακιστανού πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ο Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε το Ιράν να μην επιχειρήσει «παιχνίδια» με την Ουάσιγκτον. 

«Εάν επιχειρήσουν να παίξουν μαζί μας, θα δουν ότι η δική μας διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι τόσο δεκτική», δήλωσε. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «θα προσπαθήσει να διεξάγει θετικές διαπραγματεύσεις», όπως και ο βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ.

«Σε απάντηση στην ειλικρινή μου πρόσκληση, ηγέτες των δύο χωρών θα έλθουν στο Ισλαμαμπάντ όπου θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις για την εδραίωση της ειρήνης», δήλωσε ο Σαρίφ χθες σε διάγγελμά του προς τον πακιστανικό λαό.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ δήλωσε πως ελπίζει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Επανέλαβε επίσης την επιθυμία του Ισλαμαμπάντ να συνεχίζει να διευκολύνει τις πλευρές να επιτύχουν μια «βιώσιμη και με διάρκεια λύση στη σύγκρουση», σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ιράν: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει παραμορφωθεί στο πρόσωπο

Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον νέο Ιρανό πρόεδρο, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσαν στο Reuters, πως ο νέος ηγέτης της χώρας αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια που υπέστη κατά την αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του στην αρχή του πολέμου.

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές. 

Ο 56χρονος, ωστόσο, αναρρώνει από τα τραύματά του και παραμένει σε πνευματική διαύγεια, σύμφωνα με τα πρόσωπα αυτά που θέλησαν να μην κατονομαστούν προκειμένου να μπορούν να μιλήσουν για ευαίσθητα θέματα. Ο ίδιος συμμετέχει σε συνεδριάσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους μέσω ηχητικών τηλεδιασκέψεων και έχει ρόλο στη λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα όπως ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, δήλωσαν δύο από τις πηγές. 

Οι αναφορές των προσώπων αυτών που είναι κοντά στον στενό κύκλο του Χαμενεΐ είναι οι πιο λεπτομερείς περιγραφές που έχουν δοθεί για την κατάσταση της υγείας του Ιρανού ηγέτη εδώ και εβδομάδες. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις περιγραφές τους. 

Το πού βρίσκεται ο Χαμενεΐ, η κατάσταση της υγείας του και η ικανότητά του να κυβερνά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μυστήριο για τους πολίτες, καθώς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά μηνύματα μετά την αεροπορική επίθεση και τον επακόλουθο ορισμό του ως αντικαταστάτη του πατέρα του στις 8 Μαρτίου. 

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις του Reuters για την έκταση των τραυμάτων του Χαμενεΐ ή για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα εμφανιστεί σε οπτικό ή ηχητικό υλικό. 

