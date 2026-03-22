Κατέρρευσαν δύο κτίρια στην Κωνσταντινούπολη - Ανασύρθηκαν 5 εγκλωβισμένοι

Τουρκία: Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης / Alpha
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 22/3 στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί συνολικά πέντε άτομα. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, αιτία που οδήγησε στην εξέλιξη αυτή φέρεται να είναι μια έκρηξη φυσικού αερίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στα κτίρια δεν είναι γνωστός, ενώ στο σημείο βρίσκονται κι επιχειρούν πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

Εκτός από τους διασώστες, σημαντική βοήθεια για τον εντοπισμό και απεγκλωβισμό των ανθρώπων δίνουν και οι κάτοικοι της περιοχής. 

Η ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης για το τραγικό συμβάν 

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της κατάρρευσης των δύο κτιρίων, η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: 

«Την Κυριακή 22.03.2026, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ebe, στη γειτονιά Ayvansaray, στην περιοχή Fatih. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Μετά την έκρηξη κατέρρευσαν δύο γειτονικά κτίρια που ήταν χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο σημείο έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης της AFAD, της πυροσβεστικής και ιατρικά συνεργεία, και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Από τα 5 άτομα που πιστεύεται ότι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, τα 3 απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τα 2 άτομα που παραμένουν κάτω από τα ερείπια».

