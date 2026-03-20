Το Ιράν εκτέλεσε δημόσια 19χρονο παλαιστή δια απαγχονισμού

Ο Σαλέχ Μοχαμαντί είχε συλληφθεί στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

20.03.26 , 14:17 Θάνατος αστυνομικού: «Δεν τον εκτέλεσαν, τον υποχρέωσαν σε βασανιστήρια»
20.03.26 , 14:05 Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε δάκρυα με την αναφορά στον αδελφό του
20.03.26 , 14:00 Mercedes-Benz CLA: Ήρθε στην Ελλάδα -Εκδόσεις και τιμές
20.03.26 , 13:18 Stars System: Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν σε έρωτα και χρήμα
20.03.26 , 13:15 Έρευνα: Πόσο συχνά αρρωσταίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
20.03.26 , 13:11 Επίθεση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού
20.03.26 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω πάρει πολλά κιλά. Μπαίνω στον 9ο μήνα»
20.03.26 , 12:55 Μαρίνα Καλογήρου: Βόλτα με το νέο της σύντροφο στο κέντρο της Αθήνας
20.03.26 , 12:38 ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος και η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
20.03.26 , 12:28 Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης
20.03.26 , 12:09 MasterChef Φωτεινούλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και η σχέση της με τον Άρη
20.03.26 , 12:06 Εύκολη συνταγή για τούρτα μωσαϊκό με λευκή σοκολάτα
20.03.26 , 12:03 Μπήλιου: Εαρινή ισημερία σήμερα- Σε ποιο ζώδιο ανήκουν οι γεννημένοι 20/3
20.03.26 , 12:03 Ισπανία: Mειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα στο 10% λόγω του πολέμου στο Ιράν
20.03.26 , 12:00 Απίθανη γκάφα: Γάλλος αξιωματικός «πρόδωσε» τη θέση του «Σαρλ ντε Γκωλ»
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»
Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Χ (Masih Alinejad)
Σαλέχ Μοχαμαντί
Το καθεστώς του Ιράν εκτέλεσε την Πέμπτη με δημόσιο απαγχονισμό τον 19χρονο παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου μαζί με άλλα δύο άτομα.

Μέση Ανατολή: Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Ο 19χρονος Μοχαμάντι, ανερχόμενο ταλέντο στο άθλημα της πάλης, είχε κατηγορηθεί μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαίντ Νταβούντι, ότι σκότωσαν δύο αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος.

Ο Σαλέχ Μοχαμάντι, φέρεται να βασανίστηκε για να ομολογήσει το έγκλημα του «πολέμου κατά του Θεού», με τον 19χρονο να εκτελείται χωρίς δίκαιη δίκη, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις εκτελέσεις, αναφέροντας ότι στους άνδρες δεν παρασχέθηκε «επαρκής υπεράσπιση και εξαναγκάστηκαν να κάνουν "ομολογίες"». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν σε «ταχύρρυθμες διαδικασίες που δεν έμοιαζαν σε τίποτα με ουσιαστική δίκη». 

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ κάνει λόγο για περισσότερες από 7.000 δολοφονίες, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι διαδηλωτές, ενώ προειδοποιεί ότι ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η Τεχεράνη έχει παραδεχτεί ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών και απέδωσε τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες».

