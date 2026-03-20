Το Ιράν εκτέλεσε δημόσια 19χρονο παλαιστή δια απαγχονισμού

Το καθεστώς του Ιράν εκτέλεσε την Πέμπτη με δημόσιο απαγχονισμό τον 19χρονο παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι, ο οποίος είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου μαζί με άλλα δύο άτομα.

Ο 19χρονος Μοχαμάντι, ανερχόμενο ταλέντο στο άθλημα της πάλης, είχε κατηγορηθεί μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαίντ Νταβούντι, ότι σκότωσαν δύο αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος.

Ο Σαλέχ Μοχαμάντι, φέρεται να βασανίστηκε για να ομολογήσει το έγκλημα του «πολέμου κατά του Θεού», με τον 19χρονο να εκτελείται χωρίς δίκαιη δίκη, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Today, in Iran, in the middle of a war, the regime executed a 19-year-old national wrestling champion for the crime of joining January protests. 💔



After signaling to the world, including President @realDonaldTrump, that they would halt executions of protesters, the regime has… pic.twitter.com/GzaoiI71JJ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 19, 2026

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις εκτελέσεις, αναφέροντας ότι στους άνδρες δεν παρασχέθηκε «επαρκής υπεράσπιση και εξαναγκάστηκαν να κάνουν "ομολογίες"». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν σε «ταχύρρυθμες διαδικασίες που δεν έμοιαζαν σε τίποτα με ουσιαστική δίκη».

اعدام مخفیانه سه معترض سه نفر بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه در زندان قم



صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودیhttps://t.co/XP6bJq7Wli — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) March 19, 2026

Το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ κάνει λόγο για περισσότερες από 7.000 δολοφονίες, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι διαδηλωτές, ενώ προειδοποιεί ότι ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η Τεχεράνη έχει παραδεχτεί ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών και απέδωσε τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες».