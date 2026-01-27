Σικελία: Ρήγμα μήκους 4 χλμ από κατολίσθηση- Σπίτια «γλιστρούν» στον γκρεμό

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σικελία, Σαρδηνία, Καλαβρία

Εκτεταμένη κατολίσθηση στη Σικελία / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σοκαριστική γεωλογική κατάρρευση έχει μετατρέψει σε εφιάλτη την καθημερινότητα για χιλιάδες ανθρώπους στην πόλη Νισέμι της Σικελίας, όπου σπίτια και ολόκληρες γειτονιές βρίσκονται πλέον στον απόηχο μιας εκτεταμένης κατολίσθησης που προκλήθηκε από τις πρόσφατες σφοδρές βροχοπτώσεις και την κακοκαιρία που έπληξε το μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας.

Το έδαφος σε μια πλαγιά μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων υποχώρησε αναπάντεχα, αφήνοντας πίσω του βαθιές ρωγμές και αποκομμένες λωρίδες γης όπου βρίσκονται χτισμένα σπίτια. Οι εικόνες από αέρος είναι ενδεικτικές: κατοικίες που στέκονται πλέον κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, με τμήματα του εδάφους να έχουν ήδη σπάσει και να κινούνται προς την απόκρημνη πλαγιά από κάτω.

Το έδαφος, κορεσμένο από τις αδιάκοπες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, φαίνεται ότι έδωσε τη «χαριστική βολή». Οι τοπικές αρχές κήρυξαν το ευρύτερο τμήμα της πόλης σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» και διέταξαν την άμεση εκκένωση πάνω από 1.500 κατοίκων, οι οποίοι είδαν μέσα σε λίγες ώρες τις ζωές τους να αλλάζουν δραματικά.

Οι περισσότεροι από τους εκτοπισμένους κατοίκους φιλοξενούνται προσωρινά σε κλειστό αθλητικό γήπεδο της περιοχής ή έχουν βρει καταφύγιο σε σπίτια συγγενών και φίλων. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ οι δρόμοι που συνδέουν την πόλη με το υπόλοιπο νησί έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν αποκλειστεί, επιδεινώνοντας την αίσθηση απομόνωσης και ανασφάλειας.

Ο δήμαρχος της Νισέμι και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει ότι η κατολίσθηση συνεχίζει να είναι ενεργή, με περαιτέρω μικρές ή και μεγαλύτερες καταρρεύσεις να μην μπορούν να αποκλειστούν. Αυτό σημαίνει ότι σπίτια που μέχρι χθες θεωρούνταν σχετικά ασφαλή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νέο κίνδυνο, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για εκτεταμένες μελέτες σταθερότητας του εδάφους από γεωλόγους και ειδικούς μηχανικούς.

Οι εκτιμήσεις για οικονομικές ζημίες είναι ήδη πολύ υψηλές, με τις πρώτες αναφορές να αναφέρονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται για μια μακρά περίοδο αποκατάστασης. Παράλληλα, η καταστροφή επαναφέρει στο προσκήνιο την ευρύτερη συζήτηση για την προετοιμασία των κοινοτήτων σε περιοχές με γεωλογικό ρίσκο και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα πιο συχνά.

 

