Πάγωσαν οι λίμνες στην Ουγγαρία – Απίστευτος χιονιάς στο Τορόντο

16.01.26 , 17:10 Ακραία καιρικά φαινόμενα σαρώνουν τον πλανήτη
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Έλγα Νταιφά, κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν περιοχές σε όλο τον κόσμο. Στο ανατολικότερο σημείο της Ρωσίας, το χιόνι έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε οι κάτοικοι αναγκάζονται να βγαίνουν από τα παράθυρα, καθώς οι πόρτες των σπιτιών έχουν παγώσει. Την ίδια ώρα, στην Ουγγαρία πάγωσε η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας.


Οι λίμνες γίνονται… παγοπίστες: Πάγωσε από τα χιόνια η 2η μεγαλύτερη λίμνη της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία έχει μεταμορφωθεί σε ένα απέραντο, κατάλευκο τοπίο. «Είναι όμορφα, έτσι έπρεπε να είναι ο χειμώνας. Είναι εκπληκτικό», λένε κάτοικοι της περιοχής.

Η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, η Βέλεντς, μοιάζει πλέον με πίστα πατινάζ. Το πάχος του πάγου πλησιάζει τα 13 εκατοστά, ενώ ακόμη και οι βάρκες έχουν κολλήσει.

Πάγωσε η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ουγγαρίας

Πάγωσε η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ουγγαρίας 

«Νομίζαμε ότι δεν ήταν απαραίτητο να βγάλουμε το σκάφος από το νερό φέτος, καθώς τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετά ήπιους χειμώνες. Γι’ αυτό το αφήσαμε εδώ», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Ρωσία: Βγαίνουν από τα παράθυρα εξαιτίας του χιονιού

Πολικές θερμοκρασίες καταγράφονται στο ανατολικότερο σημείο της Ρωσίας, στην περιοχή της Καμτσάτκα, περίπου 7.000 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Οι κάτοικοι, για να μπορέσουν να βγουν από τα σπίτια τους, πρέπει κυριολεκτικά να… σκάψουν. «Για να καταλάβετε, το χιόνι φτάνει τα 2,5 με 3 μέτρα. Σκάψαμε την είσοδο, όλα καλά, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Τι κάνουμε; Πηγαίνουμε έτσι», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος.

Ρωσία: Κάτοικος σκάβει τούνελ για να βγει από το χιόνι που έχε καλύψει το σπίτι

Ρωσία: Κάτοικος σκάβει τούνελ για να βγει από το χιόνι που έχε καλύψει το σπίτι  

Βίντεο με έναν αποκλεισμένο άνδρα έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα. Η πόρτα του σπιτιού του είναι πλήρως σφραγισμένη από τα χιόνια και ο μόνος τρόπος εξόδου είναι το παράθυρο. «Βγαίνω από το σπίτι από τον δεύτερο όροφο, από το παράθυρο», αναφέρει.

 

Ακραίος χιονιάς στο Τορόντο

 

Ισχυρή χιονοκαταιγίδα σαρώνει και το Τορόντο στον Καναδά , αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους. Η δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι έχουν αναπτυχθεί περίπου 1.300 άτομα προσωπικού και εκχιονιστικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τορόντο: Ακραίες καιρικές συνθήκες

Τορόντο: Ακραίες καιρικές συνθήκες 

«Είναι ό,τι πιο τρελό έχω δει», λένε κάτοικοι.

Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ωστόσο αρκετοί δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις.
 

ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 |
ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
 |
ΧΙΟΝΙ
 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 |
ΤΟΡΟΝΤΟ
 |
ΡΩΣΙΑ
