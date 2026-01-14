Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;

Κίνα, Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης με το υψηλότερο IQ/ Βίντεο star.gr

Ο μέσος δείκτης νοημοσύνης (IQ) παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις διεθνώς, σκιαγραφώντας ενδιαφέροντα μοτίβα σχετικά με τις γνωστικές επιδόσεις των πληθυσμών ανά χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει το World Population Review, ο δείκτης IQ (Intelligence Quotient) χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης των γνωστικών ικανοτήτων ενός ατόμου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Περιλαμβάνει παραμέτρους όπως η αναλυτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κατανόηση σύνθετων πληροφοριών και η λογική επεξεργασία.

Οι 10 χώρες με τον υψηλότερο μέσο δείκτη IQ παγκοσμίως

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για το 2026 κυριαρχούν κυρίως ασιατικές χώρες, με μέσους δείκτες που ξεπερνούν το 106:

Κίνα – 107,19

Ταϊβάν – 107,10

Χονγκ Κονγκ – 107,06

Μακάου – 106,73

Νότια Κορέα – 106,43

Ιαπωνία – 106,40

Ιράν – 106,30

Σιγκαπούρη – 105,14

Ρωσία – 103,16

Μογγολία – 102,86

Η ισχυρή παρουσία χωρών της Ασίας αποδίδεται συχνά σε παράγοντες όπως τα απαιτητικά εκπαιδευτικά συστήματα, η έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη από νεαρή ηλικία και οι πολιτισμικές αξίες που συνδέονται με τη μάθηση.

Ο μέσος όρος IQ για τις χώρες της Ευρώπης

Σε αντίθεση με την έντονη κορυφή της ασιατικής κατάταξης, η Ευρώπη παρουσιάζει πιο ομοιογενή εικόνα αναφορικά με το IQ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κινούνται κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο του 100, με περιορισμένες αποκλίσεις.

Χώρες όπως η Ισπανία (102,3), η Σλοβενία (101,96), η Γαλλία (101,42) και η Φινλανδία (100,3) εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερους δείκτες από τον μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα των εκπαιδευτικών και κοινωνικών τους δομών.

IQ: Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη

Η Ελλάδα καταγράφει μέσο δείκτη IQ 100,07, τοποθετούμενη στο μέσο της ευρωπαϊκής κλίμακας και στην 29η θέση παγκοσμίως. Βρίσκεται οριακά πάνω από χώρες όπως το Λουξεμβούργο (100) και η Ισλανδία (99,99), γεγονός που υποδηλώνει μια συνολικά ισορροπημένη εικόνα.

Στον αντίποδα, χαμηλότερους μέσους δείκτες εμφανίζουν χώρες όπως η Αλβανία (97,19) και η Βουλγαρία (97,79).

Να σημειωθεί πως οι εν λόγω διαφοροποιήσεις συχνά συνδέονται με παράγοντες όπως η ποιότητα και η πρόσβαση στην εκπαίδευση, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, καθώς και οι επενδύσεις στην ανθρώπινη ανάπτυξη και την καινοτομία.