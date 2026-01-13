«Ο Hammy είναι ο γιος μας»: Έσωσαν γουρουνάκι και το πήραν σπίτι τους

Ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ έγινε vegetarian αφότου διέσωσε ένα γουρουνάκι στο οποίο θα έκαναν ευθανασία και το μεγαλώνει πλέον σαν να είναι το παιδί του.

Ο Χάμπτον Χάμιλτον Πιγκλσγουόρθ Μπαρογουέι Γουίλις Ι ή Χάμι, όπως είναι το υποκοριστικό του, ζει μια πολυτελή ζωή μαζί με τους νέους του… «γονείς».

Ο Χάμι με τον έναν μπαμπά του - profimedia

Το γουρουνάκι βρισκόταν μαζί με 40 ακόμα γουρούνια σε ένα αυτοσχέδιο μαντρί, στο οποίο λιμοκτονούσαν και διψούσαν κάτω από την καυτή ζέστη των 35 βαθμών Κελσίου.

Όταν ο Τσακ Μπάροου και ο Τζον Γουίλις έμαθαν για το ποια θα ήταν η τύχη του Χάμι αποφάσισαν ότι θα τον πάρουν στο σπίτι τους και θα τον μεγαλώσουν. Είναι το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Το γουρούνι σώθηκε από τη σφαγή και μεγαλώνει στο σπίτι του ζευγαριού - profimedia

«Ο Χάμπτον δεν είναι το κατοικίδιό μας, είναι ο γιος μας. Τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Δε γνωρίζαμε τίποτα για τα γουρούνια και τα μάθαμε στην πορεία. Σύντομα καταλάβαμε πόσο έξυπνα είναι, ειδικά όταν πρόκειται για φαγητό», είπε ο Τζον Γουίλις.

Tι τρώνε όσοι είναι vegetarian;

Οι χορτοφάγοι (vegetarians) δεν τρώνε κρέας (κόκκινο, πουλερικά, ψάρια, θαλασσινά), αλλά η διατροφή τους περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, δημητριακά, ενώ ανάλογα με τον τύπο της χορτοφαγίας μπορεί να καταναλώνουν και γαλακτοκομικά (γάλα, τυρί, γιαούρτι) και αυγά, καθώς και μέλι. Ο πιο συνηθισμένος τύπος (lacto-ovo-vegetarian) τρώει και τα δύο.

Η τούρτα γενεθλίων του Χάμι - profimedia

Βασικές ομάδες τροφίμων:

Φυτικές Τροφές: Όλα τα φρούτα, λαχανικά, όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια), ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα), σπόροι (chia, λιναρόσπορος), δημητριακά (ρύζι, κινόα, βρώμη), μύκητες (μανιτάρια).

Προϊόντα Ζώων (ανάλογα τον τύπο):

Lacto-ovo-vegetarian: Γαλακτοκομικά (γάλα, γιαούρτι, τυρί) και αυγά.

Lacto-vegetarian: Γαλακτοκομικά (όχι αυγά).

Ovo-vegetarian: Αυγά (όχι γαλακτοκομικά).

Επιπλέον: Μέλι.

Ο Χάμι με τον μπαμπά του - profimedia

Τι δεν τρώνε:

Κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί).

Πουλερικά (κοτόπουλο, γαλοπούλα).

Ψάρια & θαλασσινά.

Προϊόντα που περιέχουν ζελατίνη, ζωικό λίπος ή ζωικό ζωμό.