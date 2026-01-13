Σκότωσε τον αδερφό και την οικογένειά του για να καλύψει τη σχέση του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δίκη του Πολ Κανέιρο, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον αδελφό του, Κιθ Κανέιρο, τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους στο Colts Neck του Νιου Τζέρσεϊ και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στην κατοικία για να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το κίνητρο πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα ήταν οικονομικό και συνδέεται με ένα σχέδιο ασφαλιστικής απάτης. Μάλιστα, αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος υπεξαίρεσε χρήματα, προκειμένου να χρηματοδοτεί την εξωσυζυγική σχέση του.

Τα δύο αδέρφια διατηρούσαν μαζί δύο επιχειρήσεις, ωστόσο οι σχέσεις τους διαταράχθηκαν σοβαρά εξαιτίας ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου αξίας 3.000.000 δολαρίων. Όπως ανέφερε η εισαγγελέας Νικόλ Γουάλας, η περίπλοκη οικονομική τους εμπλοκή αποτέλεσε την αιτία της σύγκρουσης και τον πυρήνα του φερόμενου κινήτρου του κατηγορουμένου.

Ο Πολ Κανέιρο / Φωτογραφία αρχείου AP (Tanya Breen/NJ Advance Media)

Η τετραπλή δολοφονία που συγκλόνισε την κοινή γνώμη

Όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Νοεμβρίου 2018. Οι εισαγγελείς περιέγραψαν με λεπτομέρειες τη φρίκη της επίθεσης, τονίζοντας ότι τα θύματα βίωσαν τον τρόμο της εισβολής στο ίδιο τους το σπίτι, όπου, μέσα στο σκοτάδι, ο δράστης φέρεται να τα καταδίωξε και να τα δολοφόνησε. Θύματα ήταν ο Κιθ Κανέιρο, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, ο 11χρονος Τζέσι και η 8χρονη Σοφία.

Μετά τις δολοφονίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Πολ Κανέιρο έβαλε φωτιά στο δικό του σπίτι στο Ocean Township του Νιου Τζέρσεϊ, στην προσπάθειά του να καλύψει τα ίχνη του, καίγοντας έτσι, αποδεικτικά στοιχεία και παρουσίασε τον εαυτό του ως θύμα. Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές ενημερώθηκαν για τη δολοφονία του αδελφού του και της οικογένειάς του, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη έρευνας με βασικό ύποπτο τον ίδιο.

O αδερφός του κατηγορούμενου με τη σύζυγό του, τους οποίους δολοφόνησε μαζί με τα παιδιά τους / Φωτογραφία Facebook

Κατά τις εναρκτήριες αγορεύσεις, οι εισαγγελείς παρουσίασαν στους ενόρκους το πλαίσιο των κατηγοριών που βαραίνουν τον Πολ Κανέιρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τετραπλή ανθρωποκτονία και εμπρησμό.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση αναγνώρισε τη φρικαλεότητα του εγκλήματος, ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του κατηγορουμένου. Η δικηγόρος του, Μόνικα Μαστελόνε, υποστήριξε ότι ο Πολ Κανέιρο αγαπούσε τον αδελφό του και την οικογένειά του και δεν ευθύνεται ούτε για τις δολοφονίες ούτε για τους δύο εμπρησμούς.

Παράλληλα, η υπεράσπιση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου υπόπτου, ισχυριζόμενη ότι η αστυνομία δε διερεύνησε επαρκώς τον τρίτο αδελφό της οικογένειας, τον Κόρι Κανέιρο, ο οποίος, σύμφωνα με τους δικηγόρους, αντιμετώπιζε ακόμη σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα. «Η οικονομική κατάσταση του Πολ ήταν εύθραυστη, όμως κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί ότι η κατάσταση του Κόρι Κανέιρο ήταν ακόμη χειρότερη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαστελόνε.

Η δίκη συνεχίζεται, με τους ενόρκους να καλούνται να αξιολογήσουν τα στοιχεία και τους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις οικογενειακής τραγωδίας των τελευταίων ετών στο Νιου Τζέρσεϊ.