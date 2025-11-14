Πυροβολισμοί στο Παρίσι: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς στο Παρίσι, μετά από περιστατικό με άνδρα που φέρεται να απειλούσε με μαχαίρι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί προσέγγισαν έναν άνδρα που κρατούσε μια μεγάλη τσάντα, ζητώντας του να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος αρνήθηκε, άρχισε να τρέχει και τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, έκανε κίνηση να τραβήξει μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο άνδρας να σωριαστεί στο έδαφος. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο τραυματίας βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Στιγμιότυπα από τον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς όπου έγινε το περιστατικό / Φωτογραφίες από βίντεο Reuters

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφεται άνδρας πεσμένος στην πλατφόρμα, περιτριγυρισμένος από δυνάμεις ασφαλείας.

Η Le Figaro μετέδωσε ότι ο άνδρας είναι 44 ετών, με καταγωγή από τα γαλλικά νησιά Βαλλίς και Φουτούνα, και καταζητούνταν για σοβαρές απειλές δολοφονίας εναντίον της συζύγου και των παιδιών του.

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε ότι το άτομο ήταν γνωστό για ενδοοικογενειακή βία, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία γύρω από το περιστατικό.

Ο σταθμός Μονπαρνάς – ένας από τους πιο πολυσύχναστους στο Παρίσι

Ο Gare Montparnasse αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τερματικούς σταθμούς της γαλλικής πρωτεύουσας, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες επιβάτες.

Άνοιξε το 1840 και ανακατασκευάστηκε το 1852. Μεταφέρθηκε σε νέα θέση το 1969, όπου αργότερα χτίστηκε ο διάσημος Πύργος Μονπαρνάς

Από τον σταθμό διέρχονται ταχύτατα τρένα TGV με προορισμούς όπως Ρεν, Μπορντό, Νάντη και Τουρ, ενώ αποτελεί κόμβο και για τοπικές γραμμές Transilien.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Γαλλία, καθώς σημειώθηκε σε μια από τις πιο ζωντανές και πυκνοκατοικημένες περιοχές του Παρισιού.