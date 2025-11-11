Singles’ Day: Η γιορτή των εργένηδων που κατέκτησε τον κόσμο!

Την 11η Νοεμβρίου, το διαδίκτυο γεμίζει προσφορές, εκπτώσεις και μηνύματα αυτο-αγάπης. Πρόκειται για τη Singles’ Day, τη μέρα που ξεκίνησε ως γιορτή των εργένηδων και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στον κόσμο.

Αλλά πώς γεννήθηκε αυτή η ημέρα και γιατί σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τη γιορτάζουν, είτε είναι single είτε όχι;

Πώς Ξεκίνησε η Singles’ Day

Η ιστορία της γιορτής ξεκινά τη δεκαετία του ’90 στην Κίνα. Μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Nanjing αποφάσισε να δημιουργήσει μια ημέρα αφιερωμένη στους single ανθρώπους, ως μια αντίδραση στις κοινωνικές πιέσεις για γάμο και σχέσεις.

Η ημερομηνία 11/11 επιλέχθηκε επειδή τα τέσσερα «1» συμβολίζουν τα «μοναχικά ραβδιά», δηλαδή τους ανθρώπους που είναι μόνοι. Η ιδέα άρεσε, εξαπλώθηκε γρήγορα και μέσα σε λίγα χρόνια η «Ημέρα των Εργένηδων» (Guānggùn Jié) έγινε δημοφιλής σε όλη τη χώρα.

Το 2009, ο κινεζικός κολοσσός Alibaba Group αποφάσισε να «αγκαλιάσει» τη γιορτή, μετατρέποντάς τη σε παγκόσμια εμπορική ημέρα με μεγάλες εκπτώσεις στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Έτσι, η Singles’ Day έγινε το αντίπαλο δέος της Black Friday και της Cyber Monday.

Η Singles’ Day σήμερα – Από τη γιορτή της μοναξιάς στο παγκόσμιο shopping event

Σήμερα η Singles’ Day δεν αφορά μόνο τους εργένηδες, αλλά όλους όσοι θέλουν να «ανταμείψουν» τον εαυτό τους. Η φιλοσοφία της έχει εξελιχθεί στο “Treat Yourself”, το δώρο στον εαυτό σου, και έχει γίνει σύμβολο αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας.

Η 11η Νοεμβρίου έχει πλέον καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη ημέρα online αγορών στον κόσμο, ξεπερνώντας σε τζίρο ακόμη και τη Black Friday! Στην Κίνα, αλλά και σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, τα e-shops λανσάρουν μοναδικές προσφορές, ενώ πολλές εταιρείες αξιοποιούν την ημέρα για διαφημιστικές καμπάνιες με μήνυμα την αυτοεκτίμηση και την ανεξαρτησία.

Φωτογραφία AP (Andy Wong)

Singles’ Day: Πόσοι ζουν μόνοι; Τα νέα δεδομένα για τους εργένηδες

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα μόνο άτομο χωρίς παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε περισσότερα από 71.900.000 το 2022. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου 21% μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Η μοναχική διαβίωση αυξάνεται σταθερά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για την Ελλάδα, οι ειδικοί σημειώνουν ότι, παρότι το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η τάση είναι ανοδική, κυρίως στις νεότερες ηλικίες και στα άτομα μεσαίας κατηγορίας εισοδήματος.

Η αύξηση του αριθμού των single ατόμων δεν είναι τυχαία. Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι:

Οικονομική Αβεβαιότητα : Το υψηλό κόστος ζωής και η δυσκολία απόκτησης κατοικίας καθιστούν τη συγκατοίκηση ή τον γάμο πιο δύσκολες επιλογές.

: Το υψηλό κόστος ζωής και η δυσκολία απόκτησης κατοικίας καθιστούν τη συγκατοίκηση ή τον γάμο πιο δύσκολες επιλογές. Εκπαίδευση και Καριέρα : Οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο στις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, μεταθέτοντας τις προσωπικές δεσμεύσεις για αργότερα.

: Οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο στις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, μεταθέτοντας τις προσωπικές δεσμεύσεις για αργότερα. Αλλαγή Νοοτροπίας : Η κοινωνία έχει αρχίσει να αποδέχεται περισσότερο την ατομικότητα και την αυτονομία, με πολλούς να επιλέγουν συνειδητά να μείνουν μόνοι.

: Η κοινωνία έχει αρχίσει να αποδέχεται περισσότερο την ατομικότητα και την αυτονομία, με πολλούς να επιλέγουν συνειδητά να μείνουν μόνοι. Ψυχολογικοί Παράγοντες και Ψηφιακή Εποχή: Η κουλτούρα των social media και των dating apps έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που δημιουργούνται σχέσεις — αλλά και το πόσο εύκολα διαλύονται.

Φωτογραφία pexels (ELEVATE)

Το Οικονομικό Αποτύπωμα της Singles’ Day

Η Singles’ Day έχει εξελιχθεί σε οικονομικό «φαινόμενο». Κάθε χρόνο καταγράφονται τζίροι ρεκόρ: μόνο στην Κίνα, οι πωλήσεις της ημέρας ξεπερνούν τα 84 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων ετών.

Η επιτυχία της έχει παρακινήσει και τις δυτικές αγορές να δημιουργήσουν αντίστοιχες καμπάνιες, με προσφορές που ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου. Για τα brands, η ημέρα αποτελεί στρατηγική ευκαιρία marketing, ενώ για τους καταναλωτές, είναι μια πρόβα τζενεράλε ενόψει των γιορτών.

Περισσότερο από μια μέρα εκπτώσεων, η Singles’ Day συμβολίζει τη νέα εποχή της ατομικότητας. Δεν είναι μόνο μια γιορτή για όσους δεν έχουν σχέση, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η αξία του εαυτού δεν εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση.

Στην πραγματικότητα, η μέρα αυτή καλεί όλους να απολαύσουν τη ζωή τους, να φροντίσουν τον εαυτό τους και, γιατί όχι, να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους.