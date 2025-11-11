Singles’ Day: Η γιορτή των εργένηδων που κατέκτησε τον κόσμο!

Πώς ξεκίνησε - Γιατί ξεπερνά τη Black Friday

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 19:23 Eurostat: Η Ελλάδα ξανά στις πρώτες θέσεις της ΕΕ στη μακροχρόνια ανεργία
11.11.25 , 19:13 Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween
11.11.25 , 18:59 Singles’ Day: Η γιορτή των εργένηδων που κατέκτησε τον κόσμο!
11.11.25 , 18:53 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει...καράβι
11.11.25 , 18:50 Τζένη Θεωνά: «Λιώνει» στην αγκαλιά του γιου της
11.11.25 , 18:45 Συντάξεις: Το λάθος που κοστίζει έως και 100 ευρώ το μήνα
11.11.25 , 18:34 Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»
11.11.25 , 18:21 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Είναι πρέσβης ή πρέσβειρα; Η απάντηση Μπαμπινιώτη
11.11.25 , 18:07 Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι άνδρα για ναρκωτικά - Βίντεο από την επιχείρηση
11.11.25 , 18:05 Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη είναι ανάμεσα σε δύο... συνασπισμούς!
11.11.25 , 17:50 Αλέξης Τσίπρας: Τι είπε στο podcast για το βιβλίο του «Η Ιθάκη»
11.11.25 , 17:15 Ιουλία Καλλιμάνη - «Σιωπή στη Διαπασών»: Το νέο της τραγούδι που καθηλώνει!
11.11.25 , 16:59 Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
11.11.25 , 16:44 Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους
11.11.25 , 16:28 Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Βοιωτία: Η απανθρακωμένη σορός ανήκει στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί
Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία unsplash (Priscilla Du Preez)
Singles’ Day: Πώς Ξεκίνησε Γιατί Ξεπερνά Την Black Friday
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την 11η Νοεμβρίου, το διαδίκτυο γεμίζει προσφορές, εκπτώσεις και μηνύματα αυτο-αγάπης. Πρόκειται για τη Singles’ Day, τη μέρα που ξεκίνησε ως γιορτή των εργένηδων και εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στον κόσμο.

Αλλά πώς γεννήθηκε αυτή η ημέρα και γιατί σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τη γιορτάζουν, είτε είναι single είτε όχι;

Πώς Ξεκίνησε η Singles’ Day

Η ιστορία της γιορτής ξεκινά τη δεκαετία του ’90 στην Κίνα. Μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Nanjing αποφάσισε να δημιουργήσει μια ημέρα αφιερωμένη στους single ανθρώπους, ως μια αντίδραση στις κοινωνικές πιέσεις για γάμο και σχέσεις.

Η ημερομηνία 11/11 επιλέχθηκε επειδή τα τέσσερα «1» συμβολίζουν τα «μοναχικά ραβδιά», δηλαδή τους ανθρώπους που είναι μόνοι. Η ιδέα άρεσε, εξαπλώθηκε γρήγορα και μέσα σε λίγα χρόνια η «Ημέρα των Εργένηδων» (Guānggùn Jié) έγινε δημοφιλής σε όλη τη χώρα.

Το 2009, ο κινεζικός κολοσσός Alibaba Group αποφάσισε να «αγκαλιάσει» τη γιορτή, μετατρέποντάς τη σε παγκόσμια εμπορική ημέρα με μεγάλες εκπτώσεις στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Έτσι, η Singles’ Day έγινε το αντίπαλο δέος της Black Friday και της Cyber Monday.

Η Singles’ Day σήμερα – Από τη γιορτή της μοναξιάς στο παγκόσμιο shopping event

Σήμερα η Singles’ Day δεν αφορά μόνο τους εργένηδες, αλλά όλους όσοι θέλουν να «ανταμείψουν» τον εαυτό τους. Η φιλοσοφία της έχει εξελιχθεί στο “Treat Yourself”, το δώρο στον εαυτό σου, και έχει γίνει σύμβολο αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας.

Η 11η Νοεμβρίου έχει πλέον καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη ημέρα online αγορών στον κόσμο, ξεπερνώντας σε τζίρο ακόμη και τη Black Friday! Στην Κίνα, αλλά και σε δεκάδες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, τα e-shops λανσάρουν μοναδικές προσφορές, ενώ πολλές εταιρείες αξιοποιούν την ημέρα για διαφημιστικές καμπάνιες με μήνυμα την αυτοεκτίμηση και την ανεξαρτησία.

Singles'Day - Κίνα

Φωτογραφία AP (Andy Wong)

Singles’ Day: Πόσοι ζουν μόνοι; Τα νέα δεδομένα για τους εργένηδες

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα μόνο άτομο χωρίς παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε περισσότερα από 71.900.000 το 2022. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά περίπου 21% μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Η μοναχική διαβίωση αυξάνεται σταθερά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για την Ελλάδα, οι ειδικοί σημειώνουν ότι, παρότι το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η τάση είναι ανοδική, κυρίως στις νεότερες ηλικίες και στα άτομα μεσαίας κατηγορίας εισοδήματος.

Η αύξηση του αριθμού των single ατόμων δεν είναι τυχαία. Ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι:

  • Οικονομική Αβεβαιότητα: Το υψηλό κόστος ζωής και η δυσκολία απόκτησης κατοικίας καθιστούν τη συγκατοίκηση ή τον γάμο πιο δύσκολες επιλογές.
  • Εκπαίδευση και Καριέρα: Οι άνθρωποι επενδύουν περισσότερο στις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία, μεταθέτοντας τις προσωπικές δεσμεύσεις για αργότερα.
  • Αλλαγή Νοοτροπίας: Η κοινωνία έχει αρχίσει να αποδέχεται περισσότερο την ατομικότητα και την αυτονομία, με πολλούς να επιλέγουν συνειδητά να μείνουν μόνοι.
  • Ψυχολογικοί Παράγοντες και Ψηφιακή Εποχή: Η κουλτούρα των social media και των dating apps έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που δημιουργούνται σχέσεις — αλλά και το πόσο εύκολα διαλύονται.

Singles'Day

Φωτογραφία pexels (ELEVATE)

Το Οικονομικό Αποτύπωμα της Singles’ Day

Η Singles’ Day έχει εξελιχθεί σε οικονομικό «φαινόμενο». Κάθε χρόνο καταγράφονται τζίροι ρεκόρ: μόνο στην Κίνα, οι πωλήσεις της ημέρας ξεπερνούν τα 84 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων ετών.

Η επιτυχία της έχει παρακινήσει και τις δυτικές αγορές να δημιουργήσουν αντίστοιχες καμπάνιες, με προσφορές που ξεκινούν ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου. Για τα brands, η ημέρα αποτελεί στρατηγική ευκαιρία marketing, ενώ για τους καταναλωτές, είναι μια πρόβα τζενεράλε ενόψει των γιορτών.

Περισσότερο από μια μέρα εκπτώσεων, η Singles’ Day συμβολίζει τη νέα εποχή της ατομικότητας. Δεν είναι μόνο μια γιορτή για όσους δεν έχουν σχέση, αλλά και μια υπενθύμιση ότι η αξία του εαυτού δεν εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση.

Στην πραγματικότητα, η μέρα αυτή καλεί όλους να απολαύσουν τη ζωή τους, να φροντίσουν τον εαυτό τους και, γιατί όχι, να κάνουν ένα δώρο στον εαυτό τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
SINGLES DAY
 |
ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΕΝΗΔΩΝ
 |
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
 |
BLACK FRIDAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top