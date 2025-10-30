«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί»: Οι κλήσεις μετά την παράσυρση της Μαρίας Νιώτη

Ο πρώην σύντροφος της 17χρονης προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
ΗΠΑ: Θρήνος στην αγρυπνία για την 17χρονη Μαρία Νιώτη / ANT1 (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχιαστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Νιου Τζέρσεϊ αμέσως μετά το τροχαίο δυστύχημα της 17χρονης ελληνοαμερικανίδας Μαρίας Νιώτη και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας. Ο 17χρονος πρώην σύντροφός της ήταν αυτός που προκάλεσε την φονική παράσυρση. 

Τα δύο θύματα

Τα δύο κορίτσια, Ισαμπέλα και Μαρία

Στις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν αμέσως μετά το δυστύχημα αποτυπώνεται πανικός και χάος. 

«Παρακαλώ στείλτε ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα, δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιος είναι πεσμένος μπροστά στο σπίτι μου» ακούγεται να λέει μια γυναίκα στην αστυνομία. «Τι συνέβη;» τη ρωτά ο αστυνομικός, με τη γυναίκα να αποκρίνεται «ένα μαύρο SUV παρέσυρε και χτύπησε κάποια άτομα. Δύο άτομα, βιαστείτε, ελάτε γρήγορα».

Νιου Τζέρσεϊ: Πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη ο 17χρονος που τη σκότωσε

«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του, όλοι είναι νεκροί, είναι θανατηφόρο. Υπάρχει ένα κορίτσι εδώ στον δρόμο... Μόλις βγήκα έξω, υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο και υπάρχει ένα αυτοκίνητο, Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε. Θεέ μου, Θεέ μου», είπαν άλλοι που κάλεσαν την αστυνομία. 

Νιου Τζέρσεϊ: Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος 8 ώρες μετά 

Από τα αστυνομικά αρχεία προκύπτει ότι ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, μετά τη σύλληψή του για το τροχαίο, αφέθηκε ελεύθερος οκτώ ώρες αργότερα και παραδόθηκε στον πατέρα του, πρώην αστυνομικό, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες εκείνο το βράδυ.

«Γιατί αφέθηκε ελεύθερος μετά από όλα όσα συνέβησαν;» αναρωτήθηκε ο δικηγόρος Μπρεντ Μπράμι, εκπρόσωπος της οικογένειας της 17χρονης Μαρίας, σημειώνοντας πως η οικογένεια ζητά εξηγήσεις για την καθυστέρηση στις κατηγορίες.

Stalker οδηγός παρέσυρε και σκότωσε τη 17χρονη Μαρία και τη φίλη της

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, ο Μπατιλόρο συνελήφθη στις 6:15 μ.μ. και αφέθηκε ελεύθερος στις 2 π.μ. της επόμενης μέρας. Ο δικηγόρος της οικογένειας Νιώτη ανέφερε πως οι συγγενείς της Μαρίας θέλουν να μάθουν αν το παρελθόν του πατέρα του επηρέασε την έρευνα.

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΗ
 |
ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
 |
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ
