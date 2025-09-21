Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό πάνω από τη Βαλτική

Ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος IL-20M εντοπίστηκε νωρίς το πρωί να κινείται σε ουδέτερη εναέρια ζώνη πάνω από τη Βαλτική, κοντά στα γερμανικά σύνορα. Δύο γερμανικά Eurofighter απογειώθηκαν από τη βάση ταχείας αντίδρασης στο Ρόστοκ για να το αναχαιτίσουν και το παρακολούθησαν μέχρι να αναλάβουν τα σκανδιναβικά μαχητικά. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς σύγκρουση.

Το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων και επεισοδίων στην περιοχή - συμπεριλαμβανομένης της εισόδου τριών ρωσικών MiG-31 στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πριν λίγες ημέρες.

