Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό χτύπημα 20 άμαχοι που περίμεναν τις συντάξεις

Η ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Dan Bashakov)
Νεκροί άμαχοι από αεροπορική ρωσική επιδρομή. To βίντεο που δημοσίευσε ο Ζελένσκι / Βίντεο Σκάι
Περισσότεροι από 20 άμαχοι σκοτώθηκαν μετά από ρωσικό πλήγμα σε χωριό της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Γιατί ο Πούτιν δεν κάνει υποχωρήσεις στο Ουκρανικό - Οι λόγοι

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε το περιστατικό, που σημειώθηκε τη στιγμή που διανέμονταν οι συντάξεις στους κατοίκους, ως «στυγνό ρωσικό χτύπημα με εναέριο βομβαρδισμό» στο χωριό Γιάροβα.

«Απευθείας στον κόσμο. Απλούς ανθρώπους. Ακριβώς τη στιγμή που δίνονταν οι συντάξεις. Ο κόσμος δεν πρέπει να σιωπά. Ο κόσμος δεν πρέπει να μένει άπραγος. Χρειάζεται απάντηση από τις ΗΠΑ. Χρειάζεται απάντηση από την Ευρώπη. Χρειάζεται απάντηση από τη G20», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Χ.

Μάλιστα, ανέβασε και ένα βίντεο που δείχνει πτώματα κοντά σε ένα κατεστραμμένο φορτηγάκι της ουκρανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη διανομή των συντάξεων.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Βαντίμ Φιλάτσκιν, έκανε λόγο για «τουλάχιστον 21 νεκρούς» και αντίστοιχο αριθμό τραυματιών, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «καθαρή τρομοκρατία». Στο σημείο βρίσκονται διασώστες, γιατροί, αστυνομία και τοπικές αρχές.

Το Γιάροβα απέχει λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου με τη Ρωσία και πριν την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 αριθμούσε περίπου 1.800 κατοίκους.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι τέτοια ρωσικά πλήγματα δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι συνεχίζει να καταστρέφει ζωές, αποφεύγοντας, παράλληλα, νέες ισχυρές κυρώσεις.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΑΜΑΧΟΙ
