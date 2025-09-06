Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν

Η κατηγορία είναι σοβαρή: προσβολή «θρησκευτικών αξιών»

06.09.25 , 16:50 Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν
Τουρκία: Ρώσοι Φιλήθηκαν Μέσα Σε Τζαμί Και Συνελήφθησαν
Σάλος ξέσπασε στην Τουρκία ύστερα από ένα περιστατικό που συνέβη σε τζαμί και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην κοινωνία όσο και στα μέσα ενημέρωσης. Δύο Ρώσοι τουρίστες, την ώρα που βρίσκονταν μέσα στον ιερό χώρο, φιλήθηκαν. Η κίνησή τους καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, προκαλώντας πλήθος σχολίων.

Οι τουρκικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και οι δύο τουρίστες συνελήφθησαν, καθώς η πράξη τους θεωρήθηκε προσβολή «θρησκευτικών αξιών». Στην Τουρκία, η ασέβεια απέναντι στα θρησκευτικά μνημεία και στις μουσουλμανικές παραδόσεις αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ενώ οι ποινές μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο πρόστιμα όσο και φυλάκιση, ανάλογα με το περιστατικό.

Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με πολλούς Τούρκους πολίτες να εκφράζουν την οργή τους στα κοινωνικά δίκτυα, μιλώντας για «ασέβεια» και «προσβολή στο Ισλάμ». Από την άλλη, υπάρχουν και φωνές που τονίζουν πως, παρότι η κίνηση ήταν άστοχη, οι αντιδράσεις θα έπρεπε να είναι πιο ψύχραιμες και να μην οδηγούν σε υπερβολική ποινικοποίηση.

 

 

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις μεγάλες πολιτισμικές και θρησκευτικές ευαισθησίες που υπάρχουν στην Τουρκία και το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι ξένοι επισκέπτες όταν βρίσκονται σε χώρους λατρείας. Ένα στιγμιαίο φιλί στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει διπλωματικό θόρυβο, κοινωνική αναστάτωση και αυστηρή αντιμετώπιση από τις αρχές, υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασμός στις τοπικές παραδόσεις παραμένει απαραίτητος, ιδιαίτερα σε χώρες με βαθιά θρησκευτική ταυτότητα.

