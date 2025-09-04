Συναγερμός στο Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς - Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, καθώς λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς σε κεντρικό δρόμο. Οι πρώτες αναφορές για αρκετούς τραυματίες.

Bus crash nearby Victoria Station several people injured.. pic.twitter.com/Uz4M3ed7oj — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 4, 2025

Το ατύχημα σημειώθηκε έξω από τον σταθμό του τρένου στη Victoria Street, στην περιοχή του Westminster, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα).

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.



A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.



Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς και ελικόπτερο του ΕΚΑΒ.

A bus has hit a number of pedestrians in Victoria, Central London.



Large cordon in place next to Victoria Palace Theatre, across from the train station.



Several people - pedestrians, passengers and driver - taken to hospital.



No arrests have been made.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/T3rTSco1qU — Fraser Knight (@Fraser_Knight) September 4, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ωστόσο πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου, διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν και πεζοί, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

«Ο δρόμος παραμένει κλειστός, ενώ όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία.

Λονδίνο: «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό»

«Το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster. Μέσα βρίσκονταν περίπου 15 με 16 επιβάτες. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό», δήλωσε ο 47χρονος Έμιτ Σούκερ, που βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή του περιστατικού.

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Βγήκα έξω και είδα μια γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, με πολύ κόσμο γύρω της. Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο έτρεξαν να βοηθήσουν», είπε ένας άλλος μάρτυρας.

Λόγω διαρροής πετρελαίου κατά μήκος της οδού Allington Street, η αστυνομία απαγόρευσε το κάπνισμα στην περιοχή, φοβούμενη ενδεχόμενη έκρηξη.

Η Ρόζι Τρου, υπεύθυνη λειτουργίας υπηρεσιών λεωφορείων του οργανισμού Transport for London (TfL), δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τα άτομα που τραυματίστηκαν στο συμβάν στη Victoria Street. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον πάροχο, την Transport UK, για να διερευνήσουμε επειγόντως το περιστατικό. Πρόκειται για ένα σοκαριστικό γεγονός και έχουμε θέσει σε λειτουργία υπηρεσίες υποστήριξης για όσους επηρεάστηκαν».