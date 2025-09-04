Συναγερμός στο Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς - Αναφορές για τραυματίες

Το ατύχημα σημειώθηκε έξω από τον σταθμό του τρένου στο Westminster

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, καθώς λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς σε κεντρικό δρόμο. Οι πρώτες αναφορές για αρκετούς τραυματίες. 

 

 

Το ατύχημα σημειώθηκε έξω από τον σταθμό του τρένου στη Victoria Street, στην περιοχή του Westminster, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα).

 

 

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς και ελικόπτερο του ΕΚΑΒ.

 

 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, ωστόσο πολλοί τραυματίες, ανάμεσά τους και ο οδηγός του λεωφορείου, διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν και πεζοί, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

«Ο δρόμος παραμένει κλειστός, ενώ όλα τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή», ανέφερε η αστυνομία.

Λονδίνο: «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό»

«Το λεωφορείο ερχόταν από το Westminster. Μέσα βρίσκονταν περίπου 15 με 16 επιβάτες. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν τρομακτικό», δήλωσε ο 47χρονος Έμιτ Σούκερ, που βρέθηκε στο σημείο τη στιγμή του περιστατικού.

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Βγήκα έξω και είδα μια γυναίκα πεσμένη στο έδαφος, με πολύ κόσμο γύρω της. Πολλοί άνθρωποι από το γυμναστήριο έτρεξαν να βοηθήσουν», είπε ένας άλλος μάρτυρας.

Λόγω διαρροής πετρελαίου κατά μήκος της οδού Allington Street, η αστυνομία απαγόρευσε το κάπνισμα στην περιοχή, φοβούμενη ενδεχόμενη έκρηξη.

Η Ρόζι Τρου, υπεύθυνη λειτουργίας υπηρεσιών λεωφορείων του οργανισμού Transport for London (TfL), δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τα άτομα που τραυματίστηκαν στο συμβάν στη Victoria Street. Συνεργαζόμαστε με την αστυνομία και τον πάροχο, την Transport UK, για να διερευνήσουμε επειγόντως το περιστατικό. Πρόκειται για ένα σοκαριστικό γεγονός και έχουμε θέσει σε λειτουργία υπηρεσίες υποστήριξης για όσους επηρεάστηκαν».

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ
