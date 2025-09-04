Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό

Η στρατηγική για ενίσχυση των συμμαχιών και της οικονομικής ανθεκτικότητας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.25 , 12:00 Λισαβόνα: «Υπάρχουν παιδιά από κάτω» - Η στιγμή που απεγκλωβίζουν επιζώντες
04.09.25 , 11:50 Πότε κάνουν πρεμιέρα οι σειρές στους τηλεοπτικούς σταθμούς
04.09.25 , 11:34 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
04.09.25 , 11:33 Τραγωδία στο Κιάτο: Νεκρή μια 25χρονη - Το ΙΧ της συγκρούστηκε με φορτηγό
04.09.25 , 11:27 Ακρόπολη: Βρέθηκε εγκαταλελειμμένο βρέφος σε καρότσι σούπερ μάρκετ
04.09.25 , 11:26 Mercedes-Benz, smart, Omoda & Jaecoo στην AUTO THESSALONIKI 2025
04.09.25 , 11:16 Το νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό
04.09.25 , 11:10 Eύκολη και γρήγορη συνταγή για το πιο απολαυστικό σπιτικό παγωτό
04.09.25 , 10:49 Aυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που βάζει στο στόχαστρο η Σεληνιακή έκλειψη
04.09.25 , 10:47 Εμπορικές συμφωνίες ΕΕ με Μερκοσούρ και με Μεξικό
04.09.25 , 10:45 Ανθή Βούλγαρη για Αλεξάνδρα Νίκα: «Καλό είναι να μην αναπαράγεται η είδηση»
04.09.25 , 10:32 Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
04.09.25 , 10:22 Τροχαίο Πάτρα: «Χάσαμε έναν άγγελο» - Συγκινεί η μητέρα του 27χρονου
04.09.25 , 10:16 Τα μοντέλα της Skoda στην έκθεση αυτοκινήτου Θεσσαλονίκης
04.09.25 , 10:05 Aυτή είναι η νέα επιχείρηση που ανοίγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε – Το μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της
Έγκυος δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ - Το πρόσωπο που θα πάρει τη θέση της
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Ζόζεφιν: Το πρώτο μήνυμα μετά από τον πνιγμό της γιαγιάς της
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου – Η επίσημη ανακοίνωση
Ζέτα Μακρυπούλια: Ποζάρει με το μπικίνι της στους Αρκιούς
Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία και ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που πέθανε μετά τη γέννα
Μποφίλιου: «Με πλήγωσε βαθιά αυτό που έγινε με τον πατέρα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Virginia Mayo)
Εμπορικές Συμφωνίες ΕΕ Με Μερκοσούρ Και Με Μεξικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εναλλακτικούς εμπορικούς εταίρους ως απάντηση στις ταραγμένες εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ αναζητούν οι Βρυξέλλες. Χθες, η Κομισιόν ενέκρινε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία μέχρι σήμερα, προτείνοντας επίσημα την υπογραφή και σύναψη δύο εμπορικών συμφωνιών: της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης με τα κράτη της Μερκοσούρ, δηλαδή την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και τη Βολιβία, αλλά και με το Μεξικό. 

Είναι το πρώτο βήμα για την επικύρωση της συμφωνίας, που ήδη συγκεντρώνει πυρά από χώρες όπως η Γαλλία.

«Οι συμφωνίες με το Μεξικό και τη Mercosur αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη διαμόρφωση του μέλλοντος, και προς τις δύο κατευθύνσεις,» δήλωσε ο Μάιος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της συμφωνίας Mercosur, στις Βρυξέλλες.

Αυξήσεις στα τσιγάρα: Πώς μπορεί να φτάσει το πακέτο στα 7 ευρώ

«Με αυτές τις συμφωνίες, θα δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, που θα καλύπτει σχεδόν 700 εκατομμύρια καταναλωτές: ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.»

Οι Συμφωνίες Θα δημιουργήσουν έτσι τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, καλύπτοντας μια αγορά καταναλωτών σε όλη την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη συμφωνία, η ΕΕ αποσκοπεί στην αύξηση των εξαγωγών της προς τη Mercosur έως και 39%, κάτι που μεταφράζεται σε εξαγωγές των 49 δισ. ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας πάνω από 440.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η συμφωνία προβλέπει τη δραστική μείωση των υψηλών δασμών της Mercosur όπως ισχύει σήμερα, σε αγαθά όπως 35% στα αυτοκίνητα, 14-20% στα μηχανήματα και έως 14% στα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς τη Mercosur αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 50%, με χαμηλότερους δασμούς στο κρασί, τα οινοπνευματώδη ποτά, τη σοκολάτα και το ελαιόλαδο.

Η συμφωνία προστατεύει επίσης τα 344 προϊόντα με Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ, αποτρέποντας την απομίμηση των εμβληματικών ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων. 

«30.000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ εξάγουν ήδη στη Mercosur. Υπάρχουν επενδύσεις αξίας 380 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να γίνουν. Η συμφωνία θα αυξήσει τις εξαγωγές κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εξοικονομήσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τους δασμούς. Πολλά προϊόντα θα απολαύσουν μια νέα εμπορική ζωή, με μειωμένους φόρους,» πρόσθεσε ο Επίτροπος Σέφτσοβιτς. 

Θετική η εκτίμηση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία

Η συμφωνία περιλαμβάνει αυστηρές ποσοστώσεις εισαγωγής (π.χ. 1,5% για το βοδινό κρέας, 1,3% για τα πουλερικά) και μηχανισμούς διασφάλισης για την αποτροπή των αυξήσεων στις εισαγωγές, βελτιώνοντας τη συμφωνία για χώρες όπως η Ιρλανδία, η οποία είχε εκφράσεις ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της συμφωνίας στον τομέα του βοείου κρέατος. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, η Επιτροπή βελτιώνει επίσης τη συμφωνία για τη Γαλλία, η οποία προέβαλε ισχυρές αντιστάσεις στη συμφωνία με τη Mercosur λόγω φόβων για αύξηση των εισαγωγών από τις γεωργικές δυνάμεις όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία.

Σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Μεξικού, αυτή προβλέπει την κατάργηση των εξαιρετικά υψηλών δασμών στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, με κάποιους να φτάνουν σήμερα έως και το 100%, καθιστώντας άμεσα προϊόντα όπως το τυρί, τα πουλερικά, τα ζυμαρικά και το κρασί πιο ανταγωνιστικά στο Μεξικό.

Ακόμη, η συμφωνία επεκτείνει την προστασία σε 568 εμβληματικά προϊόντα τροφίμων και ποτών της ΕΕ, εμποδίζοντας την είσοδο παραποιημένων προϊόντων στην αγορά. «Η συμφωνία με το Μεξικό θα προστατεύσει τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα μειώσει τους δασμούς στα αγροδιατροφικά προϊόντα κατά πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι συμφωνίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο στη Λατινική Αμερική. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι κορυφαίος παράγοντας και αυτή η συμφωνία να ανοίξει το δρόμο και για άλλες περιοχές του κόσμου: ιδίως τη Μέση Ανατολή και την Ασία, όπου έχουμε ήδη προγραμματίσει επιθεωρήσεις, με προθυμία για διαπραγμάτευση,» υπογράμμισε ο Επίτροπος Εμπορίου.

Νέος στόχος της Ε.Ε. η σταδιακή κατάργηση ρωσικών ορυκτών καυσίμων

Όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες, το Μεξικό, σημαντικός προμηθευτής αργυραδάμαντα, βισμούθιου και αντιμονίου, θα παρέχει στην ΕΕ βελτιωμένη πρόσβαση σε βασικούς πόρους για βιομηχανίες όπως η φαρμακευτική, η χαλυβουργία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο μη εμπορικό κομμάτι, η συμφωνία ενισχύει επίσης τη συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το διεθνές έγκλημα, τη μετανάστευση και την ισότητα των φύλων, ευθυγραμμιζόμενη με τη δέσμευση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολυμερή προσέγγιση. 

Για να μπουν σε εφαρμογή οι εμπορικές συμφωνίες, απαιτείται η πλειοψηφία 15 κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ για να εγκριθούν οι συμφωνίες αυτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ απαιτείται και απλή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η πίεση της ΕΕ για την οριστικοποίηση αυτών των συμφωνιών αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στρατηγική της για ενίσχυση των συμμαχιών και της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 |
ΜΕΡΚΟΣΟΥΡ
 |
ΚΟΜΙΣΙΟΝ
 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top