Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων

Ατύχημα που κόβει την ανάσα σημειώθηκε σε τσίρκο στην Κολομβία, όταν μια 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων.

Σε βίντεο που έγινε viral στα social media φαίνεται η στιγμή που η Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχείρησε να κάνει ένα σπαγγάτο σε ένα τεντωμένο σχοινί.

#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2025

Η 19χρονη, παρά το σχετικά μεγάλο ύψος, δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό, εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του τσίρκου.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίρκου Gasca Brothers, το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι.

