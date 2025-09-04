Κολομβία: 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων

Κόπηκε η ανάσα των θεατών

Κολομβία: 19χρονη Ακροβάτης Έπεσε Από Ύψος 9 Μέτρων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ατύχημα που κόβει την ανάσα σημειώθηκε σε τσίρκο στην Κολομβία, όταν μια 19χρονη ακροβάτης έπεσε από ύψος 9 μέτρων. 

Σε βίντεο που έγινε viral στα social media φαίνεται η στιγμή που η Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχείρησε να κάνει ένα σπαγγάτο σε ένα τεντωμένο σχοινί. 

 

 

Η 19χρονη, παρά το σχετικά μεγάλο ύψος, δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό, εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής του τσίρκου. 

Το ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίρκου Gasca Brothers, το περασμένο Σαββατοκύριακο στην πόλη Κάλι. 
 

Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
