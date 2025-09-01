Άγρια δολοφονία στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα

Τον θάνατο ενός άνδρα, που βρέθηκε μέσα σε «λίμνη αίματος» στο πασίγνωστο φεστιβάλ Burning Man, ερευνούν οι αρχές.

Το θύμα έπεσε νεκρό το Σάββατο, την ώρα που ένα γιγάντιο ανθρώπινο ομοίωμα τυλιγόταν στις φλόγες, κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ τέχνης και μουσικής στην έρημο της βορειοδυτικής Νεβάδα. Ο θάνατός του ερευνάται ως ανθρωποκτονία.

Το πτώμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 9:15 μ.μ., όταν ένας επισκέπτης του φεστιβάλ ειδοποίησε έναν σερίφη ότι είδε έναν άνδρα «πεσμένο μέσα σε λίμνη αίματος», ανακοίνωσε την Κυριακή το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Pershing.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και φύλακες του Γραφείου Διαχείρισης Γης και βρήκαν «έναν λευκό άνδρα, ενήλικα, να κείται στο έδαφος, προφανώς νεκρό», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι αρχές ερευνούν τον θάνατο στην έρημο Black Rock, περίπου 110 μίλια βόρεια της Ρίνο, ως ανθρωποκτονία. Οι ανακριτές ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή και δημιούργησαν περίμετρο γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός, στον πρόχειρο καταυλισμό που είναι γνωστός ως Black Rock City.

Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Washoe. Η ταυτότητά του δεν είχε εξακριβωθεί ακόμα, σύμφωνα με τις αρχές και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.